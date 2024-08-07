 
الأربعاء 2024-08-07 09:08 ص
 
 

الأمانة تنذر 23 موظفا بالفصل من العمل (أسماء)

أمانة عمان الكبرى
أمانة عمان الكبرى




 

الأربعاء، 07-08-2024 08:09 ص

الوكيل الإخباري-    - أنذرت أمانة عمان الكبرى،الأربعاء، 23 عامل وطن وموظفا، بالعودة إلى عملهم خلال 3 أيام، وإلا سيتم فصلهم نتيجة تغيبهم عن العمل لمدة تزيد عن 10 أيام، وذلك عملا بأحكام الفقرة "هـ" من المادة "28" من قانون العمل رقم "8" لسنة 1996.

وتاليا الأسماء

 


Image1_82024781439624305470.jpg

gnews

أحدث الأخبار

غزة

فلسطين 3 شهداء بقصف الاحتلال شقة سكنية في حي التفاح بغزة

النفط يتراجع بعد زيادة مفاجئة في مخزونات الخام الأميركية

أسواق ومال تراجع أسعار النفط عالمياً

شيرين عبدالوهاب

فن ومشاهير مستند بنكي يعيد الجدل حول انفصال شيرين عن حسام حبيب- صورة

صن بيرد

أخبار الشركات تسليم جوائز مسابقة أرز صن بيرد للسحب الأول

فرشاة اسنان

منوعات ابتلعت فرشاة أسنان عن طريق الخطأ في كرواتيا

شعار حزب الله

عربي ودولي "19 إصابة في إسرائيل".. حزب الله ينفذ 9 عمليات نوعية خلال 24 ساعة

فرص عمل

وظائف مدعوون لإجراء الامتحان التنافسي في عدة مؤسسات حكومية- أسماء

الاحتلال الاسرائيلي

فلسطين قوات الاحتلال تقتحم قلقيلية شمالي الضفة





 


 



الأكثر مشاهدة