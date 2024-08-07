الأمانة تنذر 23 موظفا بالفصل من العمل (أسماء)

الوكيل الإخباري- - أنذرت أمانة عمان الكبرى،الأربعاء، 23 عامل وطن وموظفا، بالعودة إلى عملهم خلال 3 أيام، وإلا سيتم فصلهم نتيجة تغيبهم عن العمل لمدة تزيد عن 10 أيام، وذلك عملا بأحكام الفقرة "هـ" من المادة "28" من قانون العمل رقم "8" لسنة 1996.



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