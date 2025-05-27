الثلاثاء 2025-05-27 02:27 م
 

الأمانة تنظم بطولة للشطرنج

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جانب من البطولة
 
الثلاثاء، 27-05-2025 02:02 م

الوكيل الإخباري- نظمت دائرة المرافق والبرامج الرياضية في أمانة عمان الكبرى، أمس بطولة شطرنج لموظفيها في مدينة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين.

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وقالت المديرة التنفيذية للشؤون الرياضية الدكتورة منال العبداللات، إن البطولة تهدف في أساسها إلى تطوير مهارات الموظفين ودعم قدراتهم على التركيز بعناية، وسط أجواء تحيطها روح المنافسة والمحبة.


وفاز في البطولة وفقا لمدير دائرة المرافق والبرامج الرياضية ارويج أبو جاموس، اللاعب يوسف سهيل الصرايرة، وفي المركز الثاني غسان أحمد العلوان، وثالثا محمد حسين البزور.


وقال أبو جاموس، إن بطولة الشطرنج من الألعاب التي لها جمهورها، وتحتاج الى قدرة عالية من التفكير والمهارات الذهنية، وتنظيمها يأتي ضمن برامج الدائرة التي أطلقتها احتفاء بعيد الاستقلال التاسع والسبعين.


وفي ختام البطولة التي حضرها مديرة مدينة الملك عبدالله الثاني الدكتورة رولا المعايطة، ورئيس قسم المعلومات في المكتب التنفيذي للرياضة أحمد خديش، جرى تقليد اللاعبين الميداليات وتسليمهم شهادات تكريمية.

 
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أخبار محلية الأمانة تنظم بطولة للشطرنج



 
 





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