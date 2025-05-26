الأمانة تنظم مهرجان الاستقلال الثقافي الوطني الأول احتفالًا بعيد الاستقلال 79

12:40 م

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الوكيل الإخباري- تحت رعاية أمين عمّان الكبرى الدكتور يوسف الشواربة، تنظم أمانة عمّان مهرجان الاستقلال الثقافي الوطني الأول، تحت شعار "استقلالُنا فكرٌ وثقافة"، احتفالًا بعيد الاستقلال التاسع والسبعين، وذلك في الفترة الواقعة بين 28 و30 أيار. اضافة اعلان





ويشمل المهرجان العديد من الفعاليات الثقافية والفنية المتنوعة احتفالًا بهذه المناسبة الوطنية العزيزة على قلوب الأردنيين.



وتنطلق فعاليات اليوم الأول للمهرجان في تمام الساعة 10:30 من ساحة العلم في رأس العين، برسم جدارية الوطن، يتبعها انطلاق "مسيرة وطن" حتى مركز الحسين الثقافي، بمشاركة شعبية واسعة وممثلين من كافة أطياف المجتمع.



وسيكون الحفل الرسمي لإطلاق المهرجان في مركز الحسين الثقافي الساعة 11:30، يليه افتتاح معرض القوات المسلحة للصور في جاليريا رأس العين.



كما سيتم تخصيص فعاليات متنوعة للأطفال في جاليريا رأس العين.



وتشمل فعاليات اليوم الثاني ندوة سياسية عسكرية بعنوان "79 عامًا على استقلال الدولة الأردنية" في مركز الحسين الثقافي في تمام الساعة الخامسة مساءً، يتزامن ذلك مع تقديم عروض للموسيقات العسكرية، وفقرات رسم لرموز أردنية، وفقرات ترفيهية للأطفال، وعروض فلكلورية تقدمها فرقة أمانة عمّان وفرقة بيت الرواد في شارع الثقافة.



ويستضيف بيت حبيب الزيودي عددًا من الشعراء في مهرجان شعري يبدأ الساعة السابعة مساءً.



وتتضمن فعاليات اليوم الأخير للمهرجان، افتتاح معرض الكتاب المجاني في تمام الساعة الخامسة مساءً في الساحة الهاشمية، إضافةً إلى فقرات ترفيهية متنوعة للأطفال على مسرح الأوديوم، تشمل مسابقات وجوائز، وبازارات تراثية وتقليدية متنوعة.



ويُقام حفل ختام المهرجان، الذي يتخلله عروض موسيقات عسكرية، وفقرات غنائية تقدمها فرقة اللوزيين، والفنان نجم السلمان، في تمام الساعة الثامنة مساءً في المدرج الروماني.



وتدعو أمانة عمّان الإخوة المواطنين للمشاركة في فعاليات المهرجان، والاحتفال بهذه المناسبة في أجواء تعكس روح الانتماء والفرح الوطني.