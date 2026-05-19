الأمانة تنظم ورشة دعم فني للفرق المشاركة في مسابقة المدارس تعيد ابتكار المدن

الوكيل الإخباري- نظّمت وحدة التنمية المستدامة ومنعة عمّان التابعة لمديرية التخطيط في أمانة عمّان، بالتعاون مع شبكة C40 Cities وCommunity Jameel، ورشة الدعم الفني المتخصصة للفرق الطلابية المشاركة في مسابقة "المدارس تعيد ابتكار المدن"، بحضور الشركاء من وزارة التربية والتعليم / مركز الملكة رانيا لتكنولوجيا التعليم والمعلومات، وشركة ميس الورد الوكيل المحلي لمنصة Minecraft Education، وذلك في مركز الحسين الثقافي، بمشاركة الطلبة المتنافسين ومعلميهم المشرفين، إلى جانب عدد من مديري المدارس المشاركة.





وتأتي هذه الورشة في إطار دعم الفرق المشاركة وتمكينها من استكمال تطوير مشاريعها وأفكارها الابتكارية ضمن المسابقة، التي تهدف إلى إشراك الطلبة في إعادة تصور مستقبل المدينة وتقديم حلول حضرية مستدامة لمواجهة تحديات التغير المناخي، من خلال توظيف أدوات تعليمية تفاعلية مبتكرة.



وشهدت الورشة جلسات نقاشية وتفاعلية ركزت على متابعة تقدم مشاريع الطلبة، ومناقشة الأفكار المطروحة لتطوير التصاميم المقدمة، حيث أتاحت الفرصة للطلبة لعرض التحديات التي واجهتهم خلال الفترة التحضيرية الماضية، سواء على المستوى الفني أو التقني، والعمل على معالجتها بالتعاون مع الفرق الداعمة والشركاء، بما يمكنهم من استكمال مشاريعهم بكفاءة خلال المرحلة المقبلة.



كما تضمنت الورشة الإجابة على العديد من استفسارات وأسئلة الطلبة والمعلمين، وتقديم توجيهات فنية متخصصة دعمت تطوير الأفكار وتحسين مخرجات المشاريع، بما يعزز من جودة المشاركة ويثري التجربة التعليمية للطلبة.



وأكدت مديرة وحدة التنمية المستدامة ومنعة عمّان، المهندسة نسرين داوود، أن المبادرة تمثل منصة مهمة لإشراك الطلبة في التفكير العملي بمستقبل مدينتهم، وتمكينهم من المساهمة في تطوير حلول مبتكرة للتحديات الحضرية والمناخية التي تواجه عمّان.



وأوضحت أن اختيار منطقة البوابة الجنوبية كونها موقعًا استراتيجيًا يواجه تحديات واقعية، حيث يمنح الطلبة فرصة للعمل على تصورات قابلة للتطوير، مشيرة إلى أن استخدام منصة Minecraft Education يعزز من الطابع التفاعلي والتعليمي للمبادرة، ويسهم في تنمية مهارات الإبداع والعمل الجماعي والتفكير التصميمي، إلى جانب تعزيز ثقة الطلبة بقدرتهم على إحداث أثر إيجابي في مدينتهم.



وتعمل الفرق المشاركة في هذه النسخة من المسابقة على تقديم تصورات مبتكرة لإعادة تطوير منطقة بوابة عمّان الجنوبية، من خلال تصميم حي أخضر مستدام يعالج تحديات حضرية وبيئية متنوعة، تشمل إدارة المياه، والطاقة النظيفة، والنقل المستدام، وزيادة المساحات الخضراء، وتحسين جودة البيئة الحضرية، بما يسهم في بناء مدينة أكثر استدامة ومرونة.



وتؤكد هذه الفعالية أهمية الشراكات المحلية والدولية في دعم الابتكار وتمكين الأجيال الشابة من المساهمة الفاعلة في تصميم مستقبل مدينتهم، وتحويل أفكارهم الإبداعية إلى رؤى حضرية قابلة للتطوير، بما ينسجم مع التوجهات العالمية نحو مدن أكثر استدامة وشمولًا.





