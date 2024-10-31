الأمانة واليونسكو تبحثان دور المدن بنشر التوعية الإعلامية والمعلوماتية

الوكيل الإخباري - بحث أمين عمان الكبرى الدكتور يوسف الشواربة ومساعد المدير العام للاتصال والمعلومات بمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) توفيق الجلاصي، دور المدن في تعزيز نشر التوعية الإعلامية والمعلوماتية.

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وقال الشواربة خلال لقائه الجلاصي على هامس اعمال منتدى الدراية الإعلامية والمعلوماتية المنعقد في عمان، إن انعقاد المؤتمر في عمان كأول دولة عربية تستضيف مؤتمرا بهذه الأهمية، يؤكد دور المدينة في تبني ونشر الرسائل التوعوية والإرشادية فيما يتعلق بالدراية الإعلامية والمعلوماتية والمساهمة في تعزيز الوعي لدى المجتمع والسكان.



وأعرب عن أمله في أن يحقق مؤتمر الدراية الإعلامية والمعلوماتية النجاح المطلوب الغية منه والمساهمة في بناء بنية تحتية ملائمة للمجتمع والسكان والخروج بالتوصيات الهامة التي تحقق النجاح.



وقال، إن انتشار وسائل التواصل الاجتماعي وانتشار الصفحات الإعلامية عبر الفضاء الإلكتروني ساهمت في بث نوع من السلبية في المجتمعات خاصة وان جزءا كبيرا مما تنشره تلك الصفحات يحتوي معلومات غير صحيحة ومغلوطة وغير آمنة وغير موثوقة .



ودعا إلى إيجاد ضوابط للانفتاح الفضائي والمعلومات غير الصحيحة، مشيرا الى أهمية نشر الوعي في المجتمعات المحلية بخطورة هذا الموضوع خاصة على أجيال الشباب.



وأكد أن أمانة عمان الكبرى مستعده بكل إمكانياتها للمساهمة في نشر الرسائل التوعوية والإرشادية فيما يتعلق بالدراية الإعلامية والمعلوماتية بالشراكة مع اليونسكو، مشيرا الى أن "الأمانة" نشرت النسخة الجديدة من الدليل التشغيلي لبناء مدن الدراية الإعلامية والمعلوماتية التي تم إعداده من قبل اليونسكو وسيتم توزيع النسخة على العواصم والمدن العربية من خلال منظمة المدن العربية.



من جهته أكد الجلاصي السعي الى تطوير العلاقة مع مدينة عمان وتوسيع مجالات التعاون على كافة المستويات، مشيرا إلى الدور الكبير والمهم لمساهمة المدن في الدراية الإعلامية والمعلوماتية والترويج لها.