"الأمانة": ورشة "تدريب دليل سياحي" ضمن مشروع المسارات السياحية

الوكيل الإخباري- نظمت وحدة التخطيط والموازنة في قطاع الأشغال العامة بأمانة عمان الكبرى ورشة العمل التدريبية الثانية بعنوان "تدريب دليل سياحي" ضمن مشروع المسارات السياحية.

اضافة اعلان



وتهدف الورشة، التي عقدت في مركز الحسين الثقافي، إلى تأهيل موظفي "الأمانة" وتعريفهم بالمهارات السياحية وعددها، إضافة إلى المواقع الأثرية الموجودة في العاصمة.