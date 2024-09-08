"الأمانة" و"تجارة عمان" تبحثان تنشيط القطاع التجاري بالعاصمة

وبحسب بيان للأمانة، ناقشت اللجنة، التي يرأسها نائب أمين عمان محمد القيسي، عدة قضايا تهم قطاع التجارة وتسهم في تحفيز وتنشيط الأعمال التجارية وتسهيل المعاملات بما يعود بالنفع على القطاع التجاري في العاصمة.
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