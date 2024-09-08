"الأمانة" و"تجارة عمان" تبحثان تنشيط القطاع التجاري بالعاصمة

الوكيل الإخباري- بحثت أمانة عمان الكبرى، وغرفة تجارة عمان، خلال اجتماع اللجنة المشتركة، اليوم الأحد، سبل تعزيز التعاون والعمل المشترك في مجال تنشيط القطاع التجاري في العاصمة.

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