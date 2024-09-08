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"الأمانة" و"تجارة عمان" تبحثان تنشيط القطاع التجاري بالعاصمة

مبنى أمانة عمان الكبرى
أمانة عمان الكبرى
الأحد، 08-09-2024 04:58 م

الوكيل الإخباري-   بحثت أمانة عمان الكبرى، وغرفة تجارة عمان، خلال اجتماع اللجنة المشتركة، اليوم الأحد، سبل تعزيز التعاون والعمل المشترك في مجال تنشيط القطاع التجاري في العاصمة.

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وبحسب بيان للأمانة، ناقشت اللجنة، التي يرأسها نائب أمين عمان محمد القيسي، عدة قضايا تهم قطاع التجارة وتسهم في تحفيز وتنشيط الأعمال التجارية وتسهيل المعاملات بما يعود بالنفع على القطاع التجاري في العاصمة.

 
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