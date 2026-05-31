الأمانة: 700 ألف زائر للحدائق والمتنزهات خلال عيد الأضحى

الوكيل الإخباري- شهدت الحدائق الكبرى وحدائق الأحياء والمتنزهات التابعة لأمانة عمّان الكبرى إقبالاً واسعاً من المواطنين والمقيمين والسياح الذين وفدوا إليها من مختلف مناطق العاصمة، خلال عطلة عيد الأضحى المبارك.





وأكدت الأمانة أن عدد زوار الحدائق والمتنزهات وصل إلى (700) ألف زائر، بما يعكس حجم الجهود التي تبذلها أمانة عمّان لتطوير البنية التحتية للمرافق العامة وتعزيز المنظومة البيئية والترفيهية في المدينة، وسعيها إلى توفير مساحات حضرية متكاملة وآمنة لكافة فئات المجتمع المحلي.



وكانت فرق وكوادر أمانة عمّان قد عملت على مدار الساعة للحفاظ على نظافة الحدائق والمتنزهات، وضمان كفاءة مرافقها، بهدف توفير أجواء مريحة وآمنة للزوار.



وتدعو أمانة عمّان المواطنين إلى ضرورة المحافظة على نظافة الحدائق وسلامة مرافقها، لديمومتها كمتنفس طبيعي لكافة أفراد العائلة.









