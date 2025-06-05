"الأمان لمستقبل الأيتام" ينظم فعاليات خلال عطلة عيد الأضحى في العقبة

الوكيل الإخباري- أعلن صندوق الأمان لمستقبل الأيتام، اليوم الخميس، عن تنظيمه بالتعاون مع سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، مجموعة من الفعاليات المبتكرة التي تهدف إلى جمع التبرعات لدعم وتمكين الشباب الأيتام بالعقبة فوق سن الـ18، وذلك ضمن خطته لتوسيع أثره في المحافظة لضمان تأمين مستقبل أكثر أمانًا واستقلالية لهذه الفئة من الشباب.

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