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"الأمان لمستقبل الأيتام" ينظم فعاليات خلال عطلة عيد الأضحى في العقبة

العقبة
العقبة
 
الخميس، 05-06-2025 02:16 م

الوكيل الإخباري-   أعلن صندوق الأمان لمستقبل الأيتام، اليوم الخميس، عن تنظيمه بالتعاون مع سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، مجموعة من الفعاليات المبتكرة التي تهدف إلى جمع التبرعات لدعم وتمكين الشباب الأيتام بالعقبة فوق سن الـ18، وذلك ضمن خطته لتوسيع أثره في المحافظة لضمان تأمين مستقبل أكثر أمانًا واستقلالية لهذه الفئة من الشباب.

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وستكون فعاليات الصندوق في ساحة الثورة وقرية المرسى- أيلة خلال عطلة العيد ابتداءً من 6 لغاية 9 حزيران يوميًا من الساعة 4 مساءً وحتى 11 ليلًا، كما سيكون مندوبو الصندوق أيضًا في النافورة مول من تاريخ 7 إلى 10 حزيران، من الساعة 3 عصرًا وحتى 12:00 مساءً.

 
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