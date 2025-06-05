"الأمان لمستقبل الأيتام" ينظم فعاليات خلال عطلة عيد الأضحى في العقبة

وستكون فعاليات الصندوق في ساحة الثورة وقرية المرسى- أيلة خلال عطلة العيد ابتداءً من 6 لغاية 9 حزيران يوميًا من الساعة 4 مساءً وحتى 11 ليلًا، كما سيكون مندوبو الصندوق أيضًا في النافورة مول من تاريخ 7 إلى 10 حزيران، من الساعة 3 عصرًا وحتى 12:00 مساءً.
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