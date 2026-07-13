الأمسية الرابعة لمهرجان صيف عمان تبهج الحضور بأجوائها الغنائية

وتألق الفنانون ، رامي شفيق، و توفيق الدلو، و زياد صالح على مسرح المهرجان، حيث قدموا باقة من الأغاني التي مزجت بين الطرب الاصيل والاغاني التراثية والوطنية، وسط أجواء حماسية من الجمهور .
كما قدمت فرقة مغير راحوب لوحة فنية راقية على المسرح الرئيسي حاكت أصالة التراث الأردني و أبهجت الجمهور.
وشهدت الأمسية عروضا مسرحية و ترفيهية للاطفال، حيث تم عرض مسرحية " صندوق الاسرار" ، و تقديم عرض المهرجين " برغي و مفتاح"، إلى جانب أنشطة الرسم على الوجوه، والألعاب التفاعلية، وتوزيع الهدايا، مما أضفى طابعا عائلياَ على الفعالية .
ويضم المهرجان منطقة مخصصة للمنتجات التراثية والحرفية والمأكولات الشعبية، مع توفير مواقف مجانية وخدمة نقل داخلي ضمن حدائق الحسين .
وأكدت أمانة عمان الكبرى أن فعاليات المهرجان ، والتي تمتد حتى نهاية الأسبوع الحالي، تأتي ضمن رؤيتها لدعم الحراك الثقافي والسياحي في العاصمة، وتوفير أجواء عائلية للمواطنين وزوار الأردن.
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