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الأمسية الرابعة لمهرجان صيف عمان تبهج الحضور بأجوائها الغنائية

الأمسية الرابعة لمهرجان صيف عمان تبهج الحضور بأجوائها الغنائية
الأمسية الرابعة لمهرجان صيف عمان تبهج الحضور بأجوائها الغنائية
 
الإثنين، 13-07-2026 11:22 م
الوكيل الإخباري-   شهدت الأمسية الرابعة من مهرجان صيف عمان 2026 فعاليات فنية حافلة، احتضنها المسرح الرئيسي في حدائق الحسين، وسط حضور جماهيري كبير، تفاعل مع فقرات غنائية ومسرحية وترفيهية مميزة .اضافة اعلان


وتألق الفنانون ، رامي شفيق، و توفيق الدلو، و زياد صالح على مسرح المهرجان،  حيث قدموا باقة من الأغاني التي مزجت بين الطرب الاصيل والاغاني التراثية والوطنية، وسط أجواء حماسية من الجمهور .

كما قدمت فرقة مغير راحوب لوحة فنية راقية على المسرح الرئيسي حاكت أصالة التراث الأردني و أبهجت الجمهور.

وشهدت الأمسية عروضا مسرحية و ترفيهية للاطفال، حيث تم عرض مسرحية " صندوق الاسرار" ، و تقديم عرض المهرجين " برغي و مفتاح"، إلى جانب أنشطة الرسم على الوجوه، والألعاب التفاعلية، وتوزيع الهدايا، مما أضفى طابعا عائلياَ على الفعالية .

ويضم المهرجان منطقة مخصصة للمنتجات التراثية والحرفية والمأكولات الشعبية، مع توفير مواقف مجانية وخدمة نقل داخلي ضمن حدائق الحسين .

وأكدت أمانة عمان الكبرى أن فعاليات المهرجان ، والتي تمتد حتى نهاية الأسبوع الحالي، تأتي ضمن رؤيتها لدعم الحراك الثقافي والسياحي في العاصمة، وتوفير أجواء عائلية للمواطنين وزوار الأردن.
 
 


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