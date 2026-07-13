الأمسية الرابعة لمهرجان صيف عمان تبهج الحضور بأجوائها الغنائية

11:22 م

الوكيل الإخباري- شهدت الأمسية الرابعة من مهرجان صيف عمان 2026 فعاليات فنية حافلة، احتضنها المسرح الرئيسي في حدائق الحسين، وسط حضور جماهيري كبير، تفاعل مع فقرات غنائية ومسرحية وترفيهية مميزة . اضافة اعلان





وتألق الفنانون ، رامي شفيق، و توفيق الدلو، و زياد صالح على مسرح المهرجان، حيث قدموا باقة من الأغاني التي مزجت بين الطرب الاصيل والاغاني التراثية والوطنية، وسط أجواء حماسية من الجمهور .



كما قدمت فرقة مغير راحوب لوحة فنية راقية على المسرح الرئيسي حاكت أصالة التراث الأردني و أبهجت الجمهور.



وشهدت الأمسية عروضا مسرحية و ترفيهية للاطفال، حيث تم عرض مسرحية " صندوق الاسرار" ، و تقديم عرض المهرجين " برغي و مفتاح"، إلى جانب أنشطة الرسم على الوجوه، والألعاب التفاعلية، وتوزيع الهدايا، مما أضفى طابعا عائلياَ على الفعالية .



ويضم المهرجان منطقة مخصصة للمنتجات التراثية والحرفية والمأكولات الشعبية، مع توفير مواقف مجانية وخدمة نقل داخلي ضمن حدائق الحسين .



وأكدت أمانة عمان الكبرى أن فعاليات المهرجان ، والتي تمتد حتى نهاية الأسبوع الحالي، تأتي ضمن رؤيتها لدعم الحراك الثقافي والسياحي في العاصمة، وتوفير أجواء عائلية للمواطنين وزوار الأردن.





