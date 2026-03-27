الأمطار في البترا تتجاوز 100 ملم والسلطة تتعامل بكفاءة مع الحالة الجوية

الوكيل الإخباري- شهد إقليم البترا خلال اليومين الماضيين (الأربعاء والخميس) تأثيرات مباشرة للمنخفض الجوي، تمثلت بهطولات مطرية غزيرة، شملت مختلف مناطق الإقليم، وسط متابعة حثيثة من قبل الجهات المعنية ضمن منظومة الإنذار المبكر.

اضافة اعلان



وبحسب بيانات محطات الرصد التابعة لنظام الإندار المبكر الخاص بسلطة إقليم البترا التنموي السياحي، بلغ المجموع التراكمي للهطول المطري نحو 100 ملم كمتوسط عام، توزعت على 9 محطات رصد في الإقليم، فيما سجّلت بعض المناطق كميات مرتفعة وصلت إلى حوالي 120 ملم؛ مما يعكس شدة الحالة الجوية وتفاوتها الجغرافي.



وأظهرت القراءات تفاوتاً واضحاً في كميات الهطول بين مناطق الإقليم، الأمر الذي أسهم في تعزيز الموسم المطري وتعزيز الغطاء النباتي في المنطقة.



في المقابل، تعاملت سلطة إقليم البترا التنموي السياحي مع الحالة الجوية وفق نهج استباقي، تمثل في تفعيل خطط الطوارئ ورفع الجاهزية الميدانية منذ وقت مبكر، حيث انتشرت الفرق المختصة في مختلف المواقع، وعملت على متابعة مجاري السيول وعبّارات تصريف المياه بشكل مستمر، إلى جانب تنفيذ أعمال تنظيف المناهل وفتح الطرق عند الحاجة، وهي ما تزال تعمل على إعادة تهيئة الشوارع والعبارات لتعمل بشكل طبيعي، وحصر الأضرار.



كما جرى التنسيق مع الجهات المختصة ضمن منظومة الإنذار المبكر لمتابعة تطورات الحالة الجوية أولاً بأول، واتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من أي آثار محتملة، بما يضمن الحفاظ على السلامة العامة واستمرارية الخدمات في الإقليم.