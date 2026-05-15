الأمم المتحدة تثمن جهود الأردن لإنجاح مفاوضات يمنية في العاصمة عمان

الوكيل الإخباري- أعربت الأمم المتحدة عن شكرها للأردن لاستضافته ودعمه للمفاوضات التي عقدت بين الأطراف اليمنية في عمان التي أدت لاتفاق الأطراف على إطلاق سراح أكثر من 1600 محتجز مرتبط بالنزاع.

ورحب نائب الناطق الرسمي باسم الأمم المتحدة، فرحان حق بـ"حدوث اختراق كبير" في الجهود الرامية لتأمين الإفراج عن المحتجزين المرتبطين بالنزاع، معتبرًا أنها "الصفقة الأكبر من نوعها للإفراج عن المحتجزين منذ اندلاع النزاع".