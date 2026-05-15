الجمعة 2026-05-15 07:53 م

الأمم المتحدة تثمن جهود الأردن لإنجاح مفاوضات يمنية في العاصمة عمان

الأمم المتحدة: إسرائيل ما زالت تقتل الفلسطينيين في غزة
الأمم المتحدة
 
الجمعة، 15-05-2026 06:42 م

الوكيل الإخباري-    أعربت الأمم المتحدة عن شكرها للأردن لاستضافته ودعمه للمفاوضات التي عقدت بين الأطراف اليمنية في عمان التي أدت لاتفاق الأطراف على إطلاق سراح أكثر من 1600 محتجز مرتبط بالنزاع.

اضافة اعلان


ورحب نائب الناطق الرسمي باسم الأمم المتحدة، فرحان حق بـ"حدوث اختراق كبير" في الجهود الرامية لتأمين الإفراج عن المحتجزين المرتبطين بالنزاع، معتبرًا أنها "الصفقة الأكبر من نوعها للإفراج عن المحتجزين منذ اندلاع النزاع".


وأضاف حق، أن هذا الإنجاز يأتي تتويجاً لأربعة عشر أسبوعاً من المفاوضات المكثفة التي جرت تحت رعاية الأمم المتحدة في عمّان، معربًا عن شكر المنظمة الدولية أيضًا إلى سلطنة عُمان وسويسرا لاستضافتهما الجولات السابقة من المحادثات.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

مؤشرات الأسهم الأوروبية تسجل تراجعات جماعية

أسواق ومال الأسهم الأوروبية تتراجع بشكل حاد وتسجل خسائر أسبوعية

قلعة عجلون

أخبار محلية حركة سياحية نشطة في عجلون وسط دعوات لدعم القطاع السياحي وتطوير الخدمات

علم السعودية

عربي ودولي السعودية تصدر دليلًا بالتعليمات والإرشادات لموسم الحج 1447هـ

علم الأردن

أخبار محلية "التعاون الخليجي" و"التعاون الإسلامي" يثمنون جهود الأردن بشأن اتفاق المحتجزين في اليمن

شعار جامعة الدول العربية

عربي ودولي الجامعة العربية ترحب باتفاق تبادل المحتجزين في اليمن

الأمم المتحدة: إسرائيل ما زالت تقتل الفلسطينيين في غزة

أخبار محلية الأمم المتحدة تثمن جهود الأردن لإنجاح مفاوضات يمنية في العاصمة عمان

أنطونيو غوتيريش

أخبار محلية غوتيريش يعرب عن امتنانه للأردن لدعمه المفاوضات اليمنية

يزيد أبو ليلى سفيراً لعلامة "زين كاش" التجارية

أخبار الشركات يزيد أبو ليلى سفيراً لعلامة "زين كاش" التجارية



 
 






الأكثر مشاهدة

 