الأمن: أخبار خطف الأطفال إشاعات وتضليل للرأي العام

الإثنين، 20-04-2026 11:43 ص
الوكيل الإخباري-   جدّد الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام التأكيد على أن السجلات الجرمية في الأردن تخلو من قضايا خطف الأطفال من قبل غرباء، وأن ما يتم تداوله عن وجود حالات خطف أطفال داخل المملكة غير صحيح وتضليل للرأي العام وإشاعة للخوف بينهم.اضافة اعلان


مؤكدًا أن الوحدات المعنية تتابع تسجيلات جرى تداولها لصورة سيدة، ادّعى ناشرون بأنها تقوم بخطف الأطفال، دون أدنى مسؤولية من التأكد والتوثق من تلك المعلومات.

مشيرًا إلى أنه لم تُسجّل أية شكاوى بخطف أو تغيّب أي طفل من المنطقة التي أشاروا إليها خلال التسجيل، وسيتم استدعاء كل ناشري التسجيلات للوقوف على كافة تفاصيلها.

وأهاب الناطق الإعلامي بالجميع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية وعدم نشر أية منشورات إلا بعد التأكد والتحقق منها، لتجنّب نشر الإشاعات والهلع في المجتمع، مؤكدًا أن مديرية الأمن العام دومًا سبّاقة بنشر كل ما يهم المجتمع من تحذيرات أو بيانات بخصوص أية قضايا أو أساليب وظواهر جرمية تهم الرأي العام.
 
 


gnews

غا

ب

ب

ب

