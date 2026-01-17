الأمن: إلقاء القبض على الشخصين المعتديين على صحفي في الزرقاء

وفي التفاصيل: قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إنّه أُسعف مساء الأمس أحد الصحفيين إثر تعرّضه للاعتداء بالضرب من قبل شخصين مجهولين بواسطة أدوات راضّة (عصي) أمام منزله في مدينة الزرقاء (ما ظهر في فيديو جرى تداوله للحادثة أمس) وما زال قيد العلاج.
وأكّد الناطق الإعلامي أنّه وفور تلقّي البلاغ شُكّل فريق تحقيقي خاص لمتابعة التحقيقات في القضية ، حيث عمل الفريق على مدار ال 24 ساعة الماضية على جمع المعلومات من مسرح الجريمة ، ليتمكن إثر كلّ ذلك من حصر الاشتباه بتنفيذ الاعتداء بشخصين اثنين، حيث جرت ملاحقتهما وتحديد مكان وجودهما وإلقاء القبض عليهما وبوشرت التحقيقات معهما لاحالتهما للقضاء
