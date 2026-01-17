الأحد 2026-01-18 12:46 ص

الأمن: إلقاء القبض على الشخصين المعتديين على صحفي في الزرقاء

ل
أرشيفية
 
السبت، 17-01-2026 10:59 م
الوكيل الإخباري- أكد الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إنّ فريق التحقيق المشكّل للتحقيق في حادثة الاعتداء على الصحفي في مدينة الزرقاء يوم أمس، تمكّن من تحديد هوية المعتدين  وإلقاء القبض عليهما.اضافة اعلان


وفي التفاصيل: قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إنّه أُسعف مساء الأمس أحد الصحفيين إثر تعرّضه للاعتداء بالضرب من قبل شخصين مجهولين بواسطة أدوات راضّة (عصي) أمام منزله في مدينة الزرقاء (ما ظهر في فيديو جرى تداوله للحادثة أمس) وما زال قيد العلاج.

وأكّد الناطق الإعلامي أنّه وفور تلقّي البلاغ شُكّل فريق تحقيقي خاص لمتابعة التحقيقات في القضية ، حيث عمل الفريق على مدار ال 24 ساعة الماضية على  جمع المعلومات من مسرح الجريمة ، ليتمكن إثر كلّ ذلك من حصر الاشتباه بتنفيذ الاعتداء بشخصين اثنين، حيث جرت ملاحقتهما وتحديد مكان وجودهما وإلقاء القبض عليهما وبوشرت التحقيقات معهما  لاحالتهما للقضاء
 
 


gnews

أحدث الأخبار

H

طب وصحة دراسة تحذر من الاستخدام المفرط لمضادات الحيوية

ل

أخبار محلية وفاة طفلتين وإصابة والدهما إثر استنشاقهم غازات من منقل حطب في معان

ن

أخبار محلية "الصحفيين" يثمن جهود الأمن في القبض على متهميْن بالاعتداء على الزميل التميمي

ن

عربي ودولي ترامب: الدول التي أرسلت قواتها إلى غرينلاند تلعب لعبة خطيرة

ل

أخبار محلية أنشطة شبابية وثقافية في الطفيلة وإربد

ل

أخبار محلية وزير الخارجية ونظيره السعودي يبحثان تطورات الأوضاع الإقليمية

ت

أخبار محلية حملة بيئية في جرش وبني عبيد

م

أخبار محلية الترخيص المتنقل في الأزرق والرصيفة غدا



 






الأكثر مشاهدة