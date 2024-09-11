الأمن: استمرار الرقابة لضبط المتجاوزين

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الوكيل الإخباري- أكدت مديرية الأمن العام مساء اليوم الأربعاء، استمرار تطبيق الخطة الأمنية وإعادة انتشار القوة المتجددة في مختلف المحافظات حسب ما كان مخططًا له لحماية العملية الانتخابية وضبط الامن بعدها . اضافة اعلان





وقالت المديرية في بيان لها، إنّ تشكر المواطنين الملتزمين الذين أبدوا حرصًا وطنيًا ومسؤولية وتعاونوا مع الأمن.



وشددت على استمرار الرقابة لضبط المتجاوزين ومتابعة التحقيق حتى الوصول إلى كل من هدد سلامة المجتمع.