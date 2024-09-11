الأمن: استمرار الرقابة لضبط المتجاوزين

وقالت المديرية في بيان لها، إنّ تشكر المواطنين الملتزمين الذين أبدوا حرصًا وطنيًا ومسؤولية وتعاونوا مع الأمن.
وشددت على استمرار الرقابة لضبط المتجاوزين ومتابعة التحقيق حتى الوصول إلى كل من هدد سلامة المجتمع.
-
أخبار متعلقة
-
السفير البريطاني في عمان يوجه رسالة للاردنيين - فيديو
-
الأردن يستقبل طائرة مساعدات من بلجيكا لقطاع غزة
-
النائب الغزاوي يعود مجدداً للبرلمان .. ويوجه رسالة شكر للأردنيين
-
اعلان النتائج الأولية للقائمة العامة - أسماء
-
الملك والملكة يستقبلان الطفل يزن
-
برنامج الأغذية العالمي يطلع على برامج المعونة الوطنية
-
مذكرة تفاهم بين جامعة اليرموك والمركز الوطني للبحث والتطوير
-
من هو النائب الذي حصد اعلى اصوات بالأردن ؟