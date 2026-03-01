الأحد 2026-03-01 02:43 ص

الأمن: التعامل مع 73 بلاغا لسقوط أجسام وشظايا في مختلف مناطق المملكة

الأحد، 01-03-2026 01:06 ص
الوكيل الإخباري- أعلنت مديرية الأمن العام أن كوادر الدفاع المدني والشرطة تعاملت منذ صباح اليوم وحتى منتصف الليل مع (73) بلاغاً ناتجاً عن سقوط أجسام وشظايا في محافظات: العاصمة والزرقاء وجرش ومادبا واربد وغرب البلقاء والعقبة والبادية الوسطى، دون أن ينتج عنها أية إصابات بالأرواح وإنما أضرار مادية فقط .اضافة اعلان


ودعت مديرية الأمن العام الإخوة المواطنين الالتزام بالإرشادات الصادرة عن مديرية الأمن العام والجهات المعنية وعدم التردد بالاتصال على رقم الطوارىء الموحد(911)في حال وجود أي مشاهدات.

واكدت المديرية مرة أخرى على ضرورة عدم الاقتراب من أي جسم مشبوه تحت أي ظرف لما يشكله من خطورة شديدة.
 
 


