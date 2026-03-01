الأمن: التعامل مع 73 بلاغا لسقوط أجسام وشظايا في مختلف مناطق المملكة

ودعت مديرية الأمن العام الإخوة المواطنين الالتزام بالإرشادات الصادرة عن مديرية الأمن العام والجهات المعنية وعدم التردد بالاتصال على رقم الطوارىء الموحد(911)في حال وجود أي مشاهدات.
واكدت المديرية مرة أخرى على ضرورة عدم الاقتراب من أي جسم مشبوه تحت أي ظرف لما يشكله من خطورة شديدة.
