"الأمن السيبراني": فريق الاستجابة للحوادث في العقبة يعزز الجاهزية الرقمية الوطنية

الوكيل الإخباري- قال رئيس المركز الوطني للأمن السيبراني المهندس محمد الصمادي إن الاتفاقية التي تم توقيعها مؤخراً بين سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وشركة نايتل التابعة لشركة مدينة العقبة الرقمية، لإنشاء وتشغيل فريق الاستجابة لحوادث الأمن السيبراني في مدينة العقبة (Aqaba-CERT)، تأتي في إطار الجهود الوطنية المشتركة لتعزيز أمن الفضاء الرقمي وحماية البنية التحتية الحيوية في محافظة العقبة. اضافة اعلان





وأضاف الصمادي، إن الاتفاقية تهدف إلى تأسيس فريق متخصص يعمل كمنظومة حماية متكاملة لكافة القطاعات في العقبة، والتي تعد مركزاً اقتصادياً وتكنولوجياً مهماً، وتضم قطاعات استراتيجية تشمل الصناعات، والتجارة، وسلاسل التوريد، والنقل، والتكنولوجيا، إضافة إلى قطاعات الطاقة والمياه والكهرباء.



وأكد أن إنشاء فريق (Aqaba-CERT) يشكل خطوة نوعية ضمن مسار تطوير منظومة الأمن السيبراني الوطنية، ويعكس التوجه نحو بناء قدرات متخصصة على مستوى المدن والمناطق الاقتصادية الحيوية.



وأشار الصمادي إلى أن هذه المبادرة تأتي ضمن رؤية متكاملة لتوسيع نطاق فرق الاستجابة المتخصصة، بما يضمن تعزيز القدرة على الكشف المبكر عن التهديدات السيبرانية والتعامل معها بكفاءة عالية، خصوصاً في المناطق التي تشهد نشاطاً اقتصادياً وتكنولوجياً متسارعاً، مؤكداً أن الاتفاقية جزء من خطة وطنية شاملة ومتكاملة لبناء فرق الاستجابة ضد التهديدات السيبرانية في القطاعات الحيوية الحرجة.



وأضاف أن فريق (Aqaba-CERT) سيعمل بالتنسيق مع الفرق الوطنية والحكومية، بما يحقق التكامل في تبادل معلومات التهديدات وتوحيد إجراءات الاستجابة، إلى جانب تنفيذ برامج متقدمة لبناء القدرات ورفع كفاءة الكوادر العاملة في مختلف القطاعات داخل المدينة.



وبيّن الصمادي أن هذه التجربة تمثل نموذجاً عملياً يمكن البناء عليه وتطويره مستقبلاً لتطبيقه في مناطق وقطاعات أخرى، بما يسهم في ترسيخ نهج وطني موحد لإدارة المخاطر السيبرانية، ويواكب أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال.



يشار إلى أن خدمة فريق الاستجابة لطوارئ الحاسوب (CERT) هي منظومة تُعنى بمتابعة التهديدات الرقمية التي قد تواجه الأنظمة والشبكات، حيث تعمل على رصد هذه التهديدات وتحليلها والتعامل معها بشكل سريع للحد من آثارها، إضافة إلى تعزيز التنسيق وتبادل المعلومات بين الجهات المختلفة، كما تسهم في تقديم الإرشادات والإجراءات التي تساعد على رفع مستوى الحماية وتعزيز الجاهزية في مواجهة أي مخاطر رقمية محتملة.





