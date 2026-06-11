الأمن السيبراني يحذر الأردنيين

الوكيل الإخباري- حذر المركز الوطني للأمن السيبراني من تزايد محاولات الاحتيال الإلكتروني التي تستغل أجواء الحماس والترقب المصاحبة لبطولة كأس العالم 2026، داعيا المواطنين إلى توخي الحيطة والحذر، وتعزيز وعيهم الرقمي لتجنب الوقوع ضحايا لمثل هذه الهجمات.

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وأكد المركز أن المحتالين يلجؤون إلى إنشاء مواقع إلكترونية مزيفة تدعي بيع تذاكر المباريات أو تقديم خدمات مرتبطة بالبطولة، وإرسال روابط مشبوهة ورسائل احتيالية تتضمن عروضاً وهمية أو جوائز غير حقيقية.



ودعا إلى ضرورة الحصول على التذاكر والخدمات عبر المواقع الرسمية والمعتمدة فقط، وعدم النقر على الروابط غير الموثوقة أو الواردة من مصادر مجهولة، وتفعيل خاصية المصادقة الثنائية لحماية الحسابات الشخصية.



وشدد على أهمية التحقق من صحة العروض قبل إدخال أي بيانات شخصية أو إجراء عمليات دفع إلكتروني، محذراً من رسائل تدّعي الفوز بتذاكر مجانية أو عروض سفر وتأشيرات بأسعار غير منطقية.



وحث المركز على عدم مشاركة المعلومات الشخصية أو البنكية عبر روابط غير معروفة، والتأكد دائماً من مصداقية الجهات التي يتم التعامل معها إلكترونياً.