"الأمن السيبراني" يخرج الفوج الـ11 من معسكر نشامى السايبر

الوكيل الإخباري- احتفل المركز الوطني للأمن السيبراني بتخريج الفوج الحادي عشر من معسكر "نشامى السايبر" والذي أطلقه بالشراكة مع شركة أمن التقنية.

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وبحسب بيان للمركز اليوم الخميس، يعد برنامج "نشامى السايبر" من أبرز البرامج الوطنية المتخصصة في تأهيل خريجي تخصصات الأمن السيبراني وتمكينهم من الانخراط في سوق العمل، من خلال تزويدهم بالمهارات التقنية والعملية التي تلبي احتياجات القطاع.



ويأتي تنظيم المعسكر في إطار جهود المركز الوطني للأمن السيبراني الرامية إلى بناء القدرات الوطنية وتعزيز جاهزية الكفاءات الشابة، عبر توفير برنامج تدريبي متكامل يجمع بين المعرفة التقنية والتطبيق العملي، بما يسهم في إعداد كوادر مؤهلة وقادرة على مواكبة التطورات المتسارعة في مجال الأمن السيبراني.



وجاء تخريج هذا الفوج بعد برنامج تدريبي مكثف امتد 4 أشهر، تلقى خلاله المشاركون 440 ساعة تدريبية، ضمن نموذج تدريبي متوازن يركز على تنمية الكفاءات التقنية وبناء القدرات الشخصية والمهنية، بما يعزز جاهزية الخريجين للانتقال إلى الحياة العملية.