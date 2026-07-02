"الأمن السيبراني" يخرج الفوج الـ11 من معسكر نشامى السايبر

وبحسب بيان للمركز اليوم الخميس، يعد برنامج "نشامى السايبر" من أبرز البرامج الوطنية المتخصصة في تأهيل خريجي تخصصات الأمن السيبراني وتمكينهم من الانخراط في سوق العمل، من خلال تزويدهم بالمهارات التقنية والعملية التي تلبي احتياجات القطاع.
ويأتي تنظيم المعسكر في إطار جهود المركز الوطني للأمن السيبراني الرامية إلى بناء القدرات الوطنية وتعزيز جاهزية الكفاءات الشابة، عبر توفير برنامج تدريبي متكامل يجمع بين المعرفة التقنية والتطبيق العملي، بما يسهم في إعداد كوادر مؤهلة وقادرة على مواكبة التطورات المتسارعة في مجال الأمن السيبراني.
وجاء تخريج هذا الفوج بعد برنامج تدريبي مكثف امتد 4 أشهر، تلقى خلاله المشاركون 440 ساعة تدريبية، ضمن نموذج تدريبي متوازن يركز على تنمية الكفاءات التقنية وبناء القدرات الشخصية والمهنية، بما يعزز جاهزية الخريجين للانتقال إلى الحياة العملية.
ويوفر معسكر "نشامى السايبر" فرصة متميزة للخريجين لبدء مسيرتهم المهنية، من خلال ربط الجانب الأكاديمي بالتطبيق العملي، وتأهيلهم وفق متطلبات سوق العمل، بما ينسجم مع توجهات المركز في إعداد كفاءات وطنية قادرة على حماية الفضاء السيبراني الأردني ودعم مسيرة التحول الرقمي.
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