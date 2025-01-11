"الأمن السيبراني" يطلق برنامج تطبيق الإطار الوطني في 100 مؤسسة

الوكيل الإخباري- أطلق المركز الوطني للأمن السيبراني البرنامج التنفيذي لتطبيق الإطار الوطني الأردني للأمن السيبراني للعام 2025 في 100 مؤسسة في القطاعين العام والخاص.

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وأكد رئيس المركز الوطني للأمن السيبراني بسام المحارمة أن الإطار يأتي ضمن الجهود الرامية لتطوير منظومة الأمن السيبراني الوطنية وتعزيز الحوكمة السيبرانية في المؤسسات العامة والخاصة وبما يواكب أفضل الممارسات العالمية وبما يتماشى مع خطة الحكومة في تطوير القطاع العام ورؤية التحديث الاقتصادي.