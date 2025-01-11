"الأمن السيبراني" يطلق برنامج تطبيق الإطار الوطني في 100 مؤسسة

وأكد رئيس المركز الوطني للأمن السيبراني بسام المحارمة أن الإطار يأتي ضمن الجهود الرامية لتطوير منظومة الأمن السيبراني الوطنية وتعزيز الحوكمة السيبرانية في المؤسسات العامة والخاصة وبما يواكب أفضل الممارسات العالمية وبما يتماشى مع خطة الحكومة في تطوير القطاع العام ورؤية التحديث الاقتصادي.
وأشار المحارمة إلى أن الإطار يهدف لمواجهة التهديدات السيبرانية بكفاءة وفاعلية بهدف تخفيف الأثر الناتج عن المخاطر السيبرانية المختلفة من خلال تطوير القدرات الفنية والبشرية والإدارية والعملياتية في المؤسسات.
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