الأمن السيبراني ينشر توصيات لتخفيف الإصابة بالبرمجيات الخبيثة

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الوكيل الإخباري- نشر المركز الوطني للأمن السيبراني، مجموعة من التوصيات للتخفيف من الإصابة بالبرمجيات الخبيثة التي تعد من أكثر التهديدات السيبرانية التي تواجه مستخدمي الإنترنت. اضافة اعلان





وتاليا أبرز التوصيات:



-تأكد دومًا من موثوقية مصدر البريد الإلكتروني قبل تنزيل وفتح الملفات المرفقة لحماية أجهزتك من خطر الاختراق.



-لا تشارك كلمات السر الخاصة بحساباتك مع أي أحد مهما كانت صلة القرابة، مشاركتها قد تعرضك لخطر سرقة بياناتك واختراق حساباتك.



-تأكد دومًا من المحتوى الذي يشاهده أطفالك عبر الإنترنت لتحميهم من التعرض لمحاولات اختراق أو التعرض لحوادث الاحتيال الإلكتروني.



-تأكد دومًا من موثوقية المتاجر والمواقع الإلكترونية التي تُدخل عليها بيانات بطاقتك البنكية حتى لا تتعرض لخطر الاختراق.



-تأكد دومًا من تحديث كلمات السر الخاصة بحساباتك كل 90 يوم على الأقل، وتأكد من استخدام كلمات سر قوية ومعقدة.



-استخدامك لشبكات الواي فاي المجانية غير المحمية قد يعرّض بياناتك لخطر الاختراق، لذلك تجنب الاتصال بهذه الشبكات في الأماكن العامة وفي حال اضطرارك لاستخدامها

-تأكد من عدم القيام بعمليات شرائية أو عمليات تغيير كلمات سر وأنت متصل بها.



-تأكد دومًا من هوية المتصل قبل أن تتسرع بتزويده بمعلوماتك الشخصية.



-تأكد دومًا من موثوقية الجهة التي تقدم لها التبرع لتتجنب التعرض لخطر الاحتيال الإلكتروني.



-تأكد دومًا من تحديث أنظمة التشغيل الخاصة بأجهزتك لتتجنب استغلال المخترقين للثغرات التي قد تكون موجودة في أنظمة التشغيل غير المحدثة.



-تجنب استخدام شبكات الواي فاي المجانية وغير المحمية وذلك لحماية بياناتك وجهازك من خطر الاختراق، وفي حال الحاجة الماسة لاستخدام مثل هذه الشبكات، فتأكد من عدم القيام بعمليات شراء إلكتروني أو عمليات تغيير كلمات سر وأنت متصل بهذه الشبكات.



-لا تتفاعل أو تضغط على الإعلانات التي تتضمن جوائز ومكافآت قبل التأكد من مصدرها، حيث أن في أغلب الأحيان تهدف هذه الإعلانات لخداع المستخدمين للضغط عليها والإضرار بأجهزتهم أو اختراقها.



-احذر من الروابط والعروض المزيفة التي قد تظهر لك داخل الألعاب الإلكترونية…ولا تتسرع بمشاركة معلوماتك الشخصية أو بياناتك البنكية مع جهات مجهولة.



يشار إلى أن المركز الوطني للأمن السيبراني مؤسسة حكومية تهدف إلى بناء منظومة فعّالة للأمن السيبراني على المستوى الـوطني وتطويرهـا وتنظيمها لحمايـة الأردن مـن تهديدات الفضاء السيبراني ومواجهتها بكفاءة وفاعليـة بمـا يضمن استدامة العمل والحفاظ على الأمن الوطني وسلامة الأشخاص والممتلكات والمعلومات.