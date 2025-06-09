الأمن العام: إجراءات متكاملة لتسهيل استقبال الحجاج في طريق العودة

الوكيل الإخباري- أكدت مديرية الأمن العام، الجاهزية التامة من قبل تشكيلاتها كافة بالتزامن مع وصول طلائع حجاج بيت الله الحرام إلى مركز حدود المدورة في طريق العودة لأرض المملكة.

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وقال مدير مركز حدود المدورة العقيد سامر العدوان إنه، وبتوجيهات مباشرة من مدير الأمن العام اللواء الدكتور عبيد الله المعايطة، جرى فتح غرف عمليات مشتركة للتنسيق بين الوحدات المعنية لتسهيل دخول الحجاج الأردنيين، إضافة إلى تسهيل دخول وعبور الحجاج من الأشقاء من مصر والضفة الغربية، وحتى وصولهم الحدود للمغادرة.



وأشار إلى عبور ما يقارب 2500 حاج للحدود الأردنية من خلال 74 حافلة و100 مركبة منذ ساعات فجر اليوم الاثنين، بعد التنسيق مع جميع الشركاء في مركز حدود المدورة وتقديم أفضل الخدمات لهم للتيسير على المسافرين وإنهاء إجراءاتهم بسهولة ويسر.