الأمن العام: إجراءات متكاملة لتسهيل استقبال الحجاج في طريق العودة

وقال مدير مركز حدود المدورة العقيد سامر العدوان إنه، وبتوجيهات مباشرة من مدير الأمن العام اللواء الدكتور عبيد الله المعايطة، جرى فتح غرف عمليات مشتركة للتنسيق بين الوحدات المعنية لتسهيل دخول الحجاج الأردنيين، إضافة إلى تسهيل دخول وعبور الحجاج من الأشقاء من مصر والضفة الغربية، وحتى وصولهم الحدود للمغادرة.
وأشار إلى عبور ما يقارب 2500 حاج للحدود الأردنية من خلال 74 حافلة و100 مركبة منذ ساعات فجر اليوم الاثنين، بعد التنسيق مع جميع الشركاء في مركز حدود المدورة وتقديم أفضل الخدمات لهم للتيسير على المسافرين وإنهاء إجراءاتهم بسهولة ويسر.
ولفت العدوان إلى أن مديرية الأمن العام رفعت جاهزية وحداتها المعنية بتقديم الخدمات للحجاج مباشرة بدءا من الإقامة والحدود، والدوريات الخارجية، وقيادات أمن الأقاليم، وشرطة البادية، والسير، بالإضافة إلى مديرية الدفاع المدني، والوحدات والتشكيلات الأخرى المساندة.
-
أخبار متعلقة
-
الرئيس اللبناني يزور الأردن الثلاثاء
-
الملك يعقد لقاءات مع قادة لحشد المواقف الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني
-
ولي العهد للملك: دمت يا سيدي رمزاً للفخر والعزة
-
الملك يعلن عن إطلاق الأردن لمبادرات المركز العالمي لدعم المحيطات
-
سماء العقبة تتألق بعروض ضوئية احتفاء بالجلوس الملكي ويوم الجيش وتأهل "النشامى"
-
الملك يلتقي مع ماكرون ويؤكد حرص الأردن على توطيد العلاقات مع فرنسا
-
السلامي: موسى التعمري يعاني من إصابة خفيفة والجهاز الطبي يعمل على علاجه
-
وزير الأوقاف: حالتان من الحجاج ما تزالان في المستشفى