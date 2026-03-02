الأمن العام : إخماد حريق أعشاب جافة بالسلط

وأفاد مصدر أمني أن كوادر الدفاع المدني تحركت على الفور إلى موقع الحريق، وتمكنت من إخماد النيران ومنع امتدادها إلى المناطق المجاورة.
وبين أن الحادث لم ينتج عنه أي إصابات تُذكر، وتم فتح تحقيق للوقوف على أسباب الحريق وملابساته.
-
أخبار متعلقة
-
اعلان صادر عن إدارة ترخيص السواقين والمركبات
-
وفاة حدث إثر تعرضه للضرب على يد والده في لواء الرصيفة
-
الخارجية تستدعي القائم بأعمال السفارة الإيرانية وتوجّه احتجاجًا شديد اللهجة
-
الامن العام ينفي سقوط شظايا مشتعلة على منزل بالزرقاء
-
الملك: الأردن يواصل العمل مع الأشقاء والشركاء للتوصل إلى تهدئة شاملة
-
فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق في جرش غداً
-
محافظ مادبا يتفقد مصابي سقوط شظايا صاروخ في لواء ذيبان
-
بيان صادر عن حزب الاتحاد الوطني الأردني