الأمن العام : إخماد حريق أعشاب جافة بالسلط

03:01 ص

الوكيل الإخباري- شبّ حريق مساء أمس الأحد بأعشاب جافة في منطقة مدخل مدينة السلط. اضافة اعلان





وأفاد مصدر أمني أن كوادر الدفاع المدني تحركت على الفور إلى موقع الحريق، وتمكنت من إخماد النيران ومنع امتدادها إلى المناطق المجاورة.



وبين أن الحادث لم ينتج عنه أي إصابات تُذكر، وتم فتح تحقيق للوقوف على أسباب الحريق وملابساته.





