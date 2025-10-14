الثلاثاء 2025-10-14 09:23 م
 

الأمن العام: إسعاف 22 شخصًا من داخل أحد المصانع في العقبة بسبب تسرب غاز

الثلاثاء، 14-10-2025 07:49 م
الوكيل الإخباري-   أكد الأمن العام أنه تم إسعاف 22 شخصًا من داخل أحد المصانع في مدينة العقبة نتيجة تسرب غاز، مع الإشارة إلى أن معظم الإصابات حالتهم حسنة ومتوسطة وقيد العلاج.اضافة اعلان


وأضاف الأمن العام أنه تم التعامل مع التسرب والسيطرة عليه، فيما التحقيق جارٍ وسيتم نشر كافة التفاصيل لاحقًا.
 
 
