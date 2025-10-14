الأمن العام: إسعاف 22 شخصًا من داخل أحد المصانع في العقبة بسبب تسرب غاز

07:49 م

الوكيل الإخباري- أكد الأمن العام أنه تم إسعاف 22 شخصًا من داخل أحد المصانع في مدينة العقبة نتيجة تسرب غاز، مع الإشارة إلى أن معظم الإصابات حالتهم حسنة ومتوسطة وقيد العلاج.





وأضاف الأمن العام أنه تم التعامل مع التسرب والسيطرة عليه، فيما التحقيق جارٍ وسيتم نشر كافة التفاصيل لاحقًا.