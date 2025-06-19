الأمن العام: إصابة طفلة إثر سقوط مسيرة في لواء الأزرق

12:24 م

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الوكيل الإخباري- قالت مديرية الامن العام إن مسيرة سقطت في لواء الأزرق نجم عنها إصابة طفلة تبلغ من العمر 12 عاما اسعفت لتلقي العلاج، إضافة الى اضرارا مادية لحقت بثلاث منازل ومركبتين، فيما تحركت الأجهزة المعنية للمكان وباشرت التعامل والتحقيق في الحادثة. اضافة اعلان





ومن جهة أخرى بينت مديرية الأمن العام سقوط جسم مشبوه على سطح مدرسة في محافظة المفرق، دون وقوع حريق أو إصابات، ولم يكن بها طلبة وإنما كادر إداري غادر المبنى عند سماع الصوت.