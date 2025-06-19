الأمن العام: إصابة طفلة إثر سقوط مسيرة في لواء الأزرق

ومن جهة أخرى بينت مديرية الأمن العام سقوط جسم مشبوه على سطح مدرسة في محافظة المفرق، دون وقوع حريق أو إصابات، ولم يكن بها طلبة وإنما كادر إداري غادر المبنى عند سماع الصوت.
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