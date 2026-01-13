الأمن العام: إعادة فتح الطريق الصحراوي وبالاتجاهيين

ودعت المديرية السائقين إلى أخذ أقصى درجات الحيطة والحذر أثناء القيادة، والالتزام بتعليمات ونصائح رجال الأمن العام المتواجدين على الطريق، حفاظاً على سلامة الجميع.
