الأمن العام: إعادة فتح الطريق الصحراوي وبالاتجاهيين

الوكيل الإخباري- أعلنت مديرية الأمن العام، اليوم الثلاثاء، إعادة فتح الطريق الصحراوي بالاتجاهين، بعد تحسّن مدى الرؤية، وذلك عقب إغلاقه مؤقتاً بسبب الظروف الجوية السائدة.

