الأمن العام: إعادة فتح الطريق الصحراوي وبالاتجاهيين

مندوبًا عن مدير الأمن العام اللواء الدكتور عبيدالله المعايطة، شارك قائد درك الوسط العقيد رائد الطراونة في تشييع جثمان المستخدم المدني إيناس الهواورة إلى مقبرة ذيبان في لواء ذيبان بمحافظة مادبا. ونقل
الوكيل الإخباري-   أعلنت مديرية الأمن العام، اليوم الثلاثاء، إعادة فتح الطريق الصحراوي بالاتجاهين، بعد تحسّن مدى الرؤية، وذلك عقب إغلاقه مؤقتاً بسبب الظروف الجوية السائدة.

ودعت المديرية السائقين إلى أخذ أقصى درجات الحيطة والحذر أثناء القيادة، والالتزام بتعليمات ونصائح رجال الأمن العام المتواجدين على الطريق، حفاظاً على سلامة الجميع.

 
 


