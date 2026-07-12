الأمن العام : إغلاق مطعم بعد تعرض 138 شخصاً لحالة تسمم

وأكّد الناطق الإعلامي أنّه من خلال التحقيقات تبيّن أنّ جميع الحالات المسعفة أو التي راجعت المستشفى تناولت وجبات وأطعمة من أحد المطاعم في لواء الهاشمية في محافظة الزرقاء، حيث تم على الفور ضبط مالك المطعم واحد العمال وإغلاق المطعم وفق الأصول من قبل الجهات المعنية والتحرز على محتوياته لفحصها وتحديد سبب حالات التسمم.
وتابع الناطق الإعلامي أنّ عدد الحالات التي وصلت أو أسعفت للمستشفى بلغت 138 حالة تلقى معظمهم العلاج وغادروا المستشفى، فيما أدخل 28 شخصا للمستشفيات وما زالوا قيد العلاج وما زالت التحقيقات جارية حيث ما زالت ترد للمستشفيات حالات اخرى .
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