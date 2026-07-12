الأمن العام : إغلاق مطعم بعد تعرض 138 شخصاً لحالة تسمم

09:40 ص

الوكيل الإخباري- قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الامن العام إنّ العديد من البلاغات وردت أمس لمديرية شرطة محافظة الزرقاء والدفاع المدني بتعرض عدد كبير من الأشخاص للتسمم ومراجعة المستشفيات أو بطلب إسعاف من الدفاع المدني، حيث بوشر على الفور التحقيق والتنسيق مع الجهات الرسمية في محافظة الزرقاء ووزارة الصحة ومؤسسة الغذاء والدواء والإدارة الملكية لحماية البيئة . اضافة اعلان





وأكّد الناطق الإعلامي أنّه من خلال التحقيقات تبيّن أنّ جميع الحالات المسعفة أو التي راجعت المستشفى تناولت وجبات وأطعمة من أحد المطاعم في لواء الهاشمية في محافظة الزرقاء، حيث تم على الفور ضبط مالك المطعم واحد العمال وإغلاق المطعم وفق الأصول من قبل الجهات المعنية والتحرز على محتوياته لفحصها وتحديد سبب حالات التسمم.



وتابع الناطق الإعلامي أنّ عدد الحالات التي وصلت أو أسعفت للمستشفى بلغت 138 حالة تلقى معظمهم العلاج وغادروا المستشفى، فيما أدخل 28 شخصا للمستشفيات وما زالوا قيد العلاج وما زالت التحقيقات جارية حيث ما زالت ترد للمستشفيات حالات اخرى .





