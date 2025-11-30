الأحد 2025-11-30 05:03 م

الأمن العام: إلقاء القبض على مجموعة جرمية امتهنت الاتجار بالبشر باستغلال عاملات المنازل الهاربات

مديرية الأمن العام
مديرية الأمن العام
الأحد، 30-11-2025 04:34 م
الوكيل الإخباري-   قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إنّ إدارة الإقامة والحدود ووحدة الاتجار بالبشر في إدارة البحث الجنائي ألقتا القبض على مجموعة من الأشخاص، بعد تورطهم بتشغيل عاملات منازل هاربات يحملن جنسيات أجنبية، بنظام المياومة داخل العاصمة، وذلك بعد متابعة معلومات وردت حول قيامهم باستغلال العاملات وتشغيلهن خارج إطار القانون.اضافة اعلان


وأكّد أنه تم ضبط جميع المتورطين، إضافة إلى العاملات اللواتي جرى تشغيلهن بطريقة مخالفة، وفي ظروف عمل تمثّل استغلالاً مباشراً، وتندرج تحت قضايا الاتجار بالبشر.

وشدَّد على أن تشغيل العاملات الهاربات ليس مجرد مخالفة عمالية فحسب، بل تُعد جريمة  تهدّد سلامة العاملات، وتعرِّضهن للاستغلال، وتخالف القوانين الناظمة للعمل والإقامة.

وأضاف الناطق الإعلامي أن القضية أُحيلت إلى الجهات القضائية المختصّة لاستكمال التحقيق، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق المتورطين.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

الزميل الصحفي عبدالرزاق ابوهزيم في ذمة الله

أخبار محلية الزميل الصحفي عبدالرزاق ابوهزيم في ذمة الله

مديرية الأمن العام

أخبار محلية الأمن العام: إلقاء القبض على مجموعة جرمية امتهنت الاتجار بالبشر باستغلال عاملات المنازل الهاربات

مندوبا عن الملك وولي العهد .. العيسوي يعزي البريزات وظاظا

أخبار محلية العيسوي ينقل تمنيات الملك وولي العهد بالشفاء للنائب الخشمان

صورة توضيحية لمحطة محروقات في العاصمة عمّان

اقتصاد محلي الحكومة تعلن الاسعار الجديدة للمحروقات

مبنى وزارة الداخلية

أخبار محلية تنقلات في وزارة الداخلية - أسماء

تن

تكنولوجيا أبل تحذّر مستخدمي آيفون.. تحديث فوري لحماية بياناتك من ثغرة خطيرة

خلال لقائه وفدا من أبناء منطقة غور فيفا

أخبار محلية العيسوي: الديوان الملكي كما أراده الملك بيت وملاذ لجميع الأردنيين

حخ

تكنولوجيا قلق بين مستخدمي Chat GPT من خرق وتسريب بيانات



 
 





الأكثر مشاهدة