الأمن العام: إلقاء القبض على مجموعة جرمية امتهنت الاتجار بالبشر باستغلال عاملات المنازل الهاربات

وأكّد أنه تم ضبط جميع المتورطين، إضافة إلى العاملات اللواتي جرى تشغيلهن بطريقة مخالفة، وفي ظروف عمل تمثّل استغلالاً مباشراً، وتندرج تحت قضايا الاتجار بالبشر.
وشدَّد على أن تشغيل العاملات الهاربات ليس مجرد مخالفة عمالية فحسب، بل تُعد جريمة تهدّد سلامة العاملات، وتعرِّضهن للاستغلال، وتخالف القوانين الناظمة للعمل والإقامة.
وأضاف الناطق الإعلامي أن القضية أُحيلت إلى الجهات القضائية المختصّة لاستكمال التحقيق، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق المتورطين.
