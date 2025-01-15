الأمن العام : إلقاء القبض مرتكب جريمة القتل بالكرك

وأضاف الناطق الإعلامي أنّ مرتكب الجريمة بعد قيامه بطعن المغدور لاذ بالفرار وتوارى عن الأنظار، حيث جرى تحديد هويته وشكل فريق تحقيق من البحث الجنائي ومديرية شرطة الكرك لملاحقته وتحديد مكانه وإلقاء القبض عليه.
وأكّد الناطق الإعلامي أنّه جرى عصر هذا اليوم إلقاء القبض على الجاني وضبط الأداة الحادة التي استخدمها في الجريمة واعترف بالتحقيق معه بقيامه بعملية الطعن إثر خلافات ووجود قضية بينه وبين المغدور وآخرين. هذا وستتم إحالته للمدعي العام لمحكمة الجنايات الكبرى.
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