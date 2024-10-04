الأمن العام : اصابتان بحريق 4 كرافانات في مخيم الزعتري

الوكيل الإخباري- اندلع حريق مساء اليوم في أربعة كرافانات داخل مخيم الزعتري في محافظة المفرق، حيث قامت كوادر الدفاع المدني بإخماد النيران، وفقًا لما أفاد به الناطق الرسمي باسم الأمن العام.

اضافة اعلان