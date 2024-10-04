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الأمن العام : اصابتان بحريق 4 كرافانات في مخيم الزعتري

من الحادث
من الحادث
الجمعة، 04-10-2024 11:08 م

الوكيل الإخباري-  اندلع حريق مساء اليوم في أربعة كرافانات داخل مخيم الزعتري في محافظة المفرق، حيث قامت كوادر الدفاع المدني بإخماد النيران، وفقًا لما أفاد به الناطق الرسمي باسم الأمن العام.

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وأشار الناطق باسم الأمن العام إلى أن الحادث أسفر عن إصابة شخصين، تم إسعافهما إلى مستشفى العون، وحالتهم العامة جيدة. وقد بوشرت التحقيقات في الحادث.

 

 
gnews

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