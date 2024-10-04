الأمن العام : اصابتان بحريق 4 كرافانات في مخيم الزعتري

وأشار الناطق باسم الأمن العام إلى أن الحادث أسفر عن إصابة شخصين، تم إسعافهما إلى مستشفى العون، وحالتهم العامة جيدة. وقد بوشرت التحقيقات في الحادث.
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