الأمن العام : البحث الجنائي يلقي القبض على قاتل أطفاله الثلاثة في محافظة الكرك

الوكيل الإخباري- قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إنّ قوة أمنيّة من البحث الجنائي وشرطة الكرك تمكنت من إلقاء القبض الآن على قاتل أطفاله الثلاثة إثر خلافات عائلية بعد البحث عنه.





مؤكدًا أنه عُثر عليه في محافظة الكرك وتم ضبط أداة الجريمة بحوزته (سكين) وستتم مباشرة التحقيقات معه تمهيداً لإحالته للقضاء.





