الأمن العام: البعض ما زال يصرّ على تعريض حياته وحياة الآخرين للخطر وإعاقة عمل الأجهزة المعنية

01:51 م

الوكيل الإخباري- قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إن بلاغاً ورد بعد منتصف الليل إلى غرفة عمليات مديرية شرطة الرصيفة يفيد بسقوط جسم متفجر في منطقة شارع الثلاثين بلواء الرصيفة، مبيناً أن المجموعات الأمنية المختصة تحركت فوراً إلى الموقع، حيث جرى التعامل مع البلاغ، وتبين أنه لم تسجل أية إصابات تُذكر جراء الحادثة. اضافة اعلان





وأعرب الناطق الإعلامي عن أسفه لما شهده الموقع من تجمهر غير مبرر لعدد كبير من المواطنين، رغم التنبيهات المتكررة بعدم الاقتراب من تلك الأجسام الخطرة تحت أي ظرف، لما قد يشكله ذلك من خطر مباشر على حياتهم.



وأكد أن ذلك التجمهر أعاق عمل الجهات المعنية أثناء تعاملها مع الجسم المتفجر، مجدداً دعوته للجميع إلى عدم الاقتراب أو التجمهر في مواقع الحوادث، وتحت طائلة المساءلة القانونية، لما يشكله ذلك من خطر على حياتهم وحياة الآخرين.





