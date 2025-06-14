الأمن العام: التحقيق جارٍ في حادث تدهور حافلة أسفر عن 10 إصابات

01:02 م

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الوكيل الإخباري- قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إنّ فرق الإنقاذ والإسعاف في مديرية دفاع مدني العقبة تعاملت اليوم مع حادث تدهور تعرّضت له حافلة ركوب متوسطة في منطقة القويرة. اضافة اعلان





إذ نتج عن الحادث إصابة عشرة أشخاص بجروح ورضوض في مختلف أنحاء الجسم، حيث عملت فرق الإسعاف على تقديم الإسعافات الأولية اللازمة للمصابين ونقلهم إلى مركز طبي القويرة لتلقّي العلاج اللازم، وفُتح تحقيق مروري بالحادث.