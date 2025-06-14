الأمن العام: التحقيق جارٍ في حادث تدهور حافلة أسفر عن 10 إصابات

إذ نتج عن الحادث إصابة عشرة أشخاص بجروح ورضوض في مختلف أنحاء الجسم، حيث عملت فرق الإسعاف على تقديم الإسعافات الأولية اللازمة للمصابين ونقلهم إلى مركز طبي القويرة لتلقّي العلاج اللازم، وفُتح تحقيق مروري بالحادث.
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