السبت 2025-06-14 03:24 م
 

الأمن العام: التحقيق جارٍ في حادث تدهور حافلة أسفر عن 10 إصابات

ارشيفية
ارشيفية
 
السبت، 14-06-2025 01:02 م
الوكيل الإخباري-  قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إنّ فرق الإنقاذ والإسعاف في مديرية دفاع مدني العقبة تعاملت اليوم مع حادث تدهور تعرّضت له حافلة ركوب متوسطة في منطقة القويرة.اضافة اعلان


إذ نتج عن الحادث إصابة عشرة أشخاص بجروح ورضوض في مختلف أنحاء الجسم، حيث عملت فرق الإسعاف على تقديم الإسعافات الأولية اللازمة للمصابين ونقلهم إلى مركز طبي القويرة لتلقّي العلاج اللازم، وفُتح تحقيق مروري بالحادث.
 
gnews

أحدث الأخبار

السفارة الأردنية في العراق

أخبار محلية السفارة الأردنية في بغداد تنشر أرقام الطوارئ للتواصل مع الجالية

ففف

فيديو منوع تصنيع الأحذية من أوراق النخيل

حسين سلامي (الرابع من اليمين) وحاجي زاده (الثالث من اليمين)

عربي ودولي تعرف على القائد الجديد للقوة الجوفضائية الإيرانية

تعبيرية

أخبار محلية تنافس موقع الموكب ومجلة الدقيق على صدارة محرك البحث

5غ

تكنولوجيا خطأ فادح في ميزة "AI Overview" من غوغل بشأن حادث تحطم طائرة هندية

تعبيرية

أخبار محلية موسوعة هاف بوست تتقدّم على مجلّة القلعة وتحصد الملايين من الزيارات من محركات البحث

4ف4ف4ف

تكنولوجيا "واتساب" يطور ميزة لأندرويد لمسح المستندات بالكاميرا مباشرةً

تعبيرية

عربي ودولي الجيش الإيراني: استهدفنا مقاتلة "إف-35" والطيار قفز بالمظلة



 
 





الأكثر مشاهدة