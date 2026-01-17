الأمن العام : التحقيق في حادثة الاعتداء على أحد الصحفيين في مدينة الزرقاء

12:40 ص

الوكيل الإخباري- قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إنّه أُسعف إلى مستشفى الزرقاء الحكومي مساء الأمس أحد الصحفيين إثر تعرّضه للاعتداء بالضرب من قبل شخصين مجهولين بواسطة أدوات راضّة ( عصي ) أمام منزله في مدينة الزرقاء.





مؤكدًا أن التحقيقات بوشرت في الحادثة لتحديد المعتديين وإلقاء القبض عليهما .

