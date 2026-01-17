السبت 2026-01-17 01:42 ص

الأمن العام : التحقيق في حادثة الاعتداء على أحد الصحفيين في مدينة الزرقاء

مديرية الأمن العام
السبت، 17-01-2026 12:40 ص
الوكيل الإخباري-   قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إنّه أُسعف إلى مستشفى الزرقاء الحكومي مساء الأمس أحد الصحفيين إثر تعرّضه للاعتداء بالضرب من قبل شخصين مجهولين بواسطة أدوات راضّة ( عصي ) أمام منزله في مدينة الزرقاء. اضافة اعلان


مؤكدًا أن التحقيقات بوشرت في الحادثة لتحديد المعتديين وإلقاء القبض عليهما .
 
 


مديرية الأمن العام

