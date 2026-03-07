الأمن العام: التعامل مع 207 حوادث سقوط شظايا و14 إصابة جراء الأحداث في المنطقة

وأضاف أنه تم وضع جميع كوادر الدفاع المدني وخبراء هندسة المتفجرات ومركز الاتصال في حالة جاهزية للتعامل الفوري مع بلاغات المواطنين، كما تولت المديرية مهام إطلاق صافرات الإنذار بالتنسيق مع القوات المسلحة الأردنية.
وبيّن السرطاوي أن الأمن العام تعامل مع 207 حوادث سقوط شظايا في مختلف محافظات المملكة، مشيراً إلى أن بعض الحوادث وقعت في مناطق سكنية وأخرى في مناطق غير مأهولة.
وأوضح أن الأجهزة المختصة تعاملت مع 14 إصابة ناجمة عن سقوط أو التعرض لشظايا، مؤكداً أن جميع المصابين تلقوا العلاج وغادروا المستشفيات.
وأكد أن مديرية الأمن العام تتابع المحتوى الإعلامي المضلل الذي يسيء إلى الأردن، مشدداً على أنه سيتم التعامل معه بكل حزم.
كما أعرب عن أسفه لأن بعض الإصابات بين المواطنين وقعت نتيجة الاقتراب من شظايا الصواريخ رغم التحذيرات المستمرة.
-
أخبار متعلقة
-
وزارة الخارجية تتابع تفاصيل مقتل أردنيَّيْن جنّدا مع الجيش الروسي
-
صفارات الإنذار تدوي بمناطق مختلفة في الأردن
-
بيان صادر عن مديرية الأمن العام
-
فصل الكهرباء من 10 صباحًا حتى 4 عصرا عن مناطق في المملكة غدا - أسماء
-
سلطة البترا تمدد فترة تجديد تراخيص الأنشطة الاقتصادية واللوحات الإعلانية
-
إضاءة "خزنة البترا" بالأزرق تكريما لرجال الشرطة حول العالم
-
الجيش: اعتراض معظم الصواريخ والمسيرات الإيرانية التي استهدفت المملكة خلال أسبوع
-
إطلاق صفارات الإنذار في الأردن