السبت 2026-03-07 04:47 م

الأمن العام: التعامل مع 207 حوادث سقوط شظايا و14 إصابة جراء الأحداث في المنطقة

الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام عامر السرطاوي
السبت، 07-03-2026 02:30 م
الوكيل الإخباري-   قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام عامر السرطاوي، إن مديرية الأمن العام رفعت مستوى التأهب للتعامل مع الأحداث الجارية في المنطقة، وفعّلت خطط الطوارئ.اضافة اعلان


وأضاف أنه تم وضع جميع كوادر الدفاع المدني وخبراء هندسة المتفجرات ومركز الاتصال في حالة جاهزية للتعامل الفوري مع بلاغات المواطنين، كما تولت المديرية مهام إطلاق صافرات الإنذار بالتنسيق مع القوات المسلحة الأردنية.

وبيّن السرطاوي أن الأمن العام تعامل مع 207 حوادث سقوط شظايا في مختلف محافظات المملكة، مشيراً إلى أن بعض الحوادث وقعت في مناطق سكنية وأخرى في مناطق غير مأهولة.

وأوضح أن الأجهزة المختصة تعاملت مع 14 إصابة ناجمة عن سقوط أو التعرض لشظايا، مؤكداً أن جميع المصابين تلقوا العلاج وغادروا المستشفيات.

وأكد أن مديرية الأمن العام تتابع المحتوى الإعلامي المضلل الذي يسيء إلى الأردن، مشدداً على أنه سيتم التعامل معه بكل حزم.

كما أعرب عن أسفه لأن بعض الإصابات بين المواطنين وقعت نتيجة الاقتراب من شظايا الصواريخ رغم التحذيرات المستمرة.
 
 


