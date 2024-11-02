 
السبت 2024-11-02 07:24 ص
 

الأمن العام: الحملة الشتوية لتفقد المركبات تدخل حيز التنفيذ اليوم السبت

وضع ملصق للمركبة المجتازة الفحص (أرشيفية)
وضع ملصق للمركبة التي اجتازت الفحص (أرشيفية)
السبت، 02-11-2024 06:27 ص
الوكيل الإخباري-  تبدأ مديرية الأمن العام، اعتبارًا من اليوم السبت، حملتها المرورية الشتوية للتأكد من صلاحية المركبات للمسير الآمن خلال فصل الشتاء.اضافة اعلان


وتأتي هذه الحملة للحد من حوادث السير، وتهدف إلى الحفاظ على أرواح المواطنين ومستخدمي الطريق وتوفير بيئة مرورية آمنة.

وتشتمل الحملة، التي تنفذها الإدارات المرورية والإدارة الملكية لحماية البيئة وطواقم فنية من إدارة الصيانة، على تدقيق جاهزية المركبات، والتأكد من صلاحيتها الفنية للمسير على الطرقات خلال فصل الشتاء، وقدرتها على التعامل مع الظروف الجوية غير الاعتيادية.

وسيتم خلال الحملة التأكد من صلاحية الأجزاء المهمة من المركبة، مثل الإطارات والإنارة والزجاج والمساحات والمياه الخاصة بمحرك المركبة، والتأكد من عمل (الدفايات) داخل المركبات العمومية، وغير ذلك من الأجزاء المهمة، أو أي نواقص تؤثر على صلاحية المركبة أو سلامة مستخدمي الطريق خلال فصل الشتاء.

وستمنح المركبات التي يتم فحصها ملصقًا لوضعه على الزجاج الأمامي للمركبات الجاهزة، أما في حال وجود أي خلل فني يؤثر على سلامة المركبة، فإنه سيتم إعطاء صاحب المركبة إشعارًا (دون مخالفة) لمدة أسبوع لتصويب أوضاع المركبة فنياً واستكمال النواقص المتعلقة بالسلامة العامة.

وتدعو مديرية الأمن العام المواطنين إلى ضرورة التعاون مع مرتبات مديرية الأمن العام واتباع كافة الإرشادات والتعليمات وإجراء الصيانة المناسبة لمركباتهم حفاظًا على سلامتهم وسلامة الآخرين.
 
gnews

أحدث الأخبار

المخرج والفنان الكويتي مشعل القملاس

فن ومشاهير الموت يُغيِّب الفنان الكويتي مشعل القملاس

تعبيرية

اقتصاد محلي 55.6 دينارا سعر غرام الذهب 21 في الأردن

تعبيرية

طب وصحة الالتهاب الرئوي الجوّال.. لِمَاذا تحذر أمريكا من هذا المرض؟

البقاء لله

الوفيات وفيات السبت 2-11-2024

وضع ملصق للمركبة المجتازة الفحص (أرشيفية)

أخبار محلية الأمن العام: الحملة الشتوية لتفقد المركبات تدخل حيز التنفيذ اليوم السبت

تعبيرية

فلسطين 84 شهيدا في مجزرتين نفذهما الاحتلال بشمال غزة

تعبيرية

عربي ودولي صاروخ من لبنان يصيب 19 وسط إسرائيل

تعبيرية

الطقس الأرصاد: فرص لهطول زخات مطرية على مناطق محددة السبت



 


الأكثر مشاهدة