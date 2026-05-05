الأمن العام: الدفاع المدني يخمد حريقاً شب داخل مصنع زيوت معدنية بالمفرق

مديرية الأمن العام
 
الثلاثاء، 05-05-2026 10:21 م
الوكيل الإخباري-   قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام، أن طواقم الإطفاء المتخصصة في مديرية دفاع مدني المفرق يساندها مديريات دفاع مدني الزرقاء وشرق إربد وجرش وشرق عمان ومجموعتي إسناد الشمال والوسط مع حريق شب في خزانين يحتويان على زيوت معدنية داخل إحدى مصانع الزيوت  في محافظة المفرق.اضافة اعلان


وأضاف الناطق الإعلامي أن جهوداً كبيرة بذلتها الفرق المشاركة نظراً لطبيعة المادة المحترقة والتي تحتاج لوقت وجهد كبيرين لإتمام إخمادها، ومنع امتداد الحريق لباقي الأماكن والمصانع المجاورة، ونتج عن الحريق وفاة شخص من إحدى الجنسيات العربية إثر تعرضه لحروق بالغة في الجسم، بدورها عملت طواقم الإسعاف على اخلائه إلى مستشفى المفرق الحكومي.
 
 


