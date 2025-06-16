الأمن العام: انتهاء فترات الإنذار

الوكيل الإخباري- أعلنت مديرية الأمن العام، مساء الاثنين، انتهاء فترات الإنذار، داعية المواطنين لاتباع التعليمات أولا بأول.

اضافة اعلان



وكانت صفارات الإنذار دوت في جميع محافظات المملكة، مساء الاثنين، لتنبيه المواطنين في حال دخول أي صواريخ أو مسيّرات الأجواء الأردنية وحثّهم على الالتزام بالتعليمات.