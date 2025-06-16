الإثنين 2025-06-16 08:10 م
 

الأمن العام: انتهاء فترات الإنذار

صفارات الإنذار في عمّان
صفارات الإنذار
 
الإثنين، 16-06-2025 07:58 م

الوكيل الإخباري-   أعلنت مديرية الأمن العام، مساء الاثنين، انتهاء فترات الإنذار، داعية المواطنين لاتباع التعليمات أولا بأول.

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وكانت صفارات الإنذار دوت في جميع محافظات المملكة، مساء الاثنين، لتنبيه المواطنين في حال دخول أي صواريخ أو مسيّرات الأجواء الأردنية وحثّهم على الالتزام بالتعليمات.


وأهابت مديرية الأمن العام بالمواطنين بعدم التجمهر في الشوارع أو الاقتراب من أي أجسام ساقطة أو التعامل معها لحين وصول الفرق المختصة.

 
gnews

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