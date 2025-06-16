الأمن العام: انتهاء فترات الإنذار

وكانت صفارات الإنذار دوت في جميع محافظات المملكة، مساء الاثنين، لتنبيه المواطنين في حال دخول أي صواريخ أو مسيّرات الأجواء الأردنية وحثّهم على الالتزام بالتعليمات.
وأهابت مديرية الأمن العام بالمواطنين بعدم التجمهر في الشوارع أو الاقتراب من أي أجسام ساقطة أو التعامل معها لحين وصول الفرق المختصة.
-
أخبار متعلقة
-
إطلاق صافرات الإنذار لتحذير المواطنين من التطورات الأمنية
-
صدور ارادات ملكية سامية
-
تثمينٌ لقرار حكومي يتوافق مع برنامجنا الحزبي في حزب الاتحاد الوطني الأردني
-
"العمل" و"المقاولين" تفعلان مذكرة التفاهم بينهما
-
الحنيطي يرعى حفل تخريج كلية القيادة والأركان الملكية الأردنية
-
تمكين 49 مستفيدا من الحصول على قطعة أرض سكنية في عمان
-
الملك يلقي خطابا أمام البرلمان الأوروبي غدا الثلاثاء
-
الصفدي: التركيز على التصعيد بين إيران وإسرائيل يجب ألا يُنسي العالم غزة