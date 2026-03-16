الإثنين 2026-03-16 06:43 م

الأمن العام: تعاملنا مع 356 بلاغاً لحادث سقوط شظايا

الإثنين، 16-03-2026 05:56 م
الوكيل الإخباري-  أعلنت مديرية الأمن العام أن كوادر الدفاع المدني والشرطة تعاملت منذ تاريخ 28/2/2026 ولغاية عصر هذا اليوم، مع (356) بلاغاً لحوادث ناتجة عن سقوط أجسام وشظايا في معظم محافظات المملكة دون تسجيل أيّة إصابة، سوى واحدة بسيطة لطفل في محافظة إربد .   اضافة اعلان


وتدعو مديرية الأمن العام الإخوة المواطنين إلى الالتزام بالإرشادات الصادرة عن مديرية الأمن العام والجهات المعنية وعدم التردد بالاتصال على رقم الطوارىء الموحد (911) في حال وجود أي مشاهدات.    

مؤكدة مرّة أخرى على ضرورة عدم التجمهر أو الاقتراب من أي جسم مشبوه تحت أي ظرف لما يشكله من خطورة شديدة.
 
 


أخبار محلية الأمن العام: تعاملنا مع 356 بلاغاً لحادث سقوط شظايا

