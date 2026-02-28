الأمن العام: تعاملنا مع 54 بلاغا لسقوط شظايا ونتج عنها أضرار مادية دون أية إصابات

وتدعو مديرية الأمن العام الإخوة المواطنين الالتزام بالإرشادات الصادرة عن مديرية الأمن العام والجهات المعنية وعدم التردد بالاتصال على رقم الطوارىء الموحد(911)في حال وجود أي مشاهدات.
مؤكدة مرة أخرى على ضرورة عدم الاقتراب من أي جسم مشبوه تحت أي ظرف لما يشكله من خطورة شديدة.
