الأمن العام : تعميم على الدوريات كافّة بضبط هؤلاء

02:52 م

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الوكيل الإخباري- مجدي الباطية - حذّر الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام من سلوكات سلبية انتشرت خلال الأيام الماضية وهي إشعال الخريس ( سلكة الجلي ) في الشوارع والأماكن العامة ما تسبب بإشعال عدد من الحرائق وهدد سلامة المواطنين . اضافة اعلان





وأكّد الناطق الإعلامي أنّ هذا السلوك مخالف للقانون لما يمثله من تهديد لسلامة الآخرين، ما استدعى التعميم على المحطات الامنية كافّة والدوريات الآلية والراجلة ضبط كل من يقوم بذلك السلوك واتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية بحقه.



