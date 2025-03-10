الأمن العام : تعميم على الدوريات كافّة بضبط هؤلاء

وأكّد الناطق الإعلامي أنّ هذا السلوك مخالف للقانون لما يمثله من تهديد لسلامة الآخرين، ما استدعى التعميم على المحطات الامنية كافّة والدوريات الآلية والراجلة ضبط كل من يقوم بذلك السلوك واتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية بحقه.
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