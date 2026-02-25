الخميس 2026-02-26 12:00 ص

الأمن العام تُقيم خيماً رمضانية لإفطار المسافرين في مراكز حدودية

الأربعاء، 25-02-2026 10:35 م

الوكيل الإخباري-   أقامت مديرية الأمن العام خيماً رمضانية في مراكز حدود المدورة والعمري وجابر، ضمن مبادرة إفطار الصائمين من المسافرين عبر المعابر الحدودية.

ومنذ اليوم الأول من شهر رمضان المبارك، باشرت إدارة الإقامة والحدود بتقديم وجبات إفطار خفيفة، وتوزيع المياه والتمور على المسافرين أثناء عبورهم عبر المراكز الحدودية الثلاثة، بما يسهم في التخفيف عنهم وتمكينهم من أداء فريضة الصيام براحة وطمأنينة خلال تنقلهم.


وتأتي هذه المبادرة ضمن سلسلة برامج مجتمعية وإنسانية تنفذها مديرية الأمن العام خلال الشهر الفضيل، تأكيداً على دورها الوطني والمجتمعي في تعزيز قيم التكافل والتراحم، وحرصها الدائم على توفير بيئة آمنة ومريحة للمواطنين والمقيمين والمسافرين.

 
 


