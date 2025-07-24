الخميس 2025-07-24 02:42 م
 

الأمن العام : توقيف رجال امن عام على خلفية قضية وفاة موقوف بالرمثا

مديرية الأمن العام
مديرية الأمن العام
 
الخميس، 24-07-2025 02:08 م
الوكيل الإخباري-   قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إنّ المدّعي العام المترأس لهيئة التحقيق من القضاء الشرطي التي تولّت التحقيق بإيعاز من مدير الأمن العام بحادثة وفاة أحد الموقوفين في مديرية شرطة الرمثا قبل أيّام، قرّر توقيف عدد من رجال الأمن العاملين فيه على ذمة القضية داخل مركز إصلاح وتأهيل الشرطة، مؤكدًا أن القضية ستحال لمحكمة الشرطة بعد استكمال إجراءات التحقيق فيها. اضافة اعلان
 
 
gnews

أحدث الأخبار

5غ

طب وصحة أفضل المكملات الغذائية لكبار السن

لبل

طب وصحة علامات الصداع أثناء الحمل- هكذا يمكنك التعامل معه

ةن

طب وصحة طبيب يحذر من الإفراط في غسل اليدين

مممم

طب وصحة كيف نحمي الأطفال من موجات الحرّ الشديدة؟

لت

أخبار الشركات خصوصيتك في أمان: كيف تحمي تقنية ‘Galaxy AI’ الخصوصية باستخدام ‘Samsung Knox Vault’

فل

فيديو منوع أجمل وأقوى ساعة يمكنك رؤيتها.. عليك أن تنتظر قليلاً لتتمكن من معرفة الوقت بدقة

مديرية الأمن العام

أخبار محلية الأمن العام : توقيف رجال امن عام على خلفية قضية وفاة موقوف بالرمثا

الاحتلال الاسرائيلي

فلسطين الاحتلال يعتقل 22 فلسطينيا بالضفة الغربية



 
 





الأكثر مشاهدة