الأمن العام : توقيف رجال امن عام على خلفية قضية وفاة موقوف بالرمثا

02:08 م

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الوكيل الإخباري- قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إنّ المدّعي العام المترأس لهيئة التحقيق من القضاء الشرطي التي تولّت التحقيق بإيعاز من مدير الأمن العام بحادثة وفاة أحد الموقوفين في مديرية شرطة الرمثا قبل أيّام، قرّر توقيف عدد من رجال الأمن العاملين فيه على ذمة القضية داخل مركز إصلاح وتأهيل الشرطة، مؤكدًا أن القضية ستحال لمحكمة الشرطة بعد استكمال إجراءات التحقيق فيها. اضافة اعلان

