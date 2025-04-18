الأمن العام: جولات للتوعية بالتنزه الآمن والاحتفاء بيوم العلم

03:10 م

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الوكيل الإخباري- في إطار حرصها على سلامة المواطنين والمقيمين، أطلقت مديرية الأمن العام حملة توعوية موسّعة تهدف إلى تعزيز مفاهيم التنزه الآمن، تزامناً مع تزايد دخول الأجواء الربيعية في عطلة نهاية الأسبوع. اضافة اعلان





وتضمنت الحملة احتفاء فرق الأمن العام والمتنزهين بالاعياد الوطنية ويوم العلم، وبث رسائل التوعوية وتوزيع منشورات إرشادية في الأماكن الطبيعية والمواقع السياحية، تحث على اتباع سلوكيات آمنة أثناء التنزه، مثل مراقبة الأطفال، وتجنب الاقتراب من مناطق تجمع المياه والحفر والابار المهجورة والأودية، وعدم إشعال النيران في غير الأماكن المخصصة لها، واطفائها بطرق آمنة في حال إشعالها.



كما كثّفت المديرية من انتشار دورياتها الأمنية، وتواجد فرق الدفاع المدني في المناطق السياحية والمنتزهات، لضمان تقديم المساعدة الفورية والإرشاد، داعية الى تعاون المواطنين واتباع التعليمات والإرشادات الصادرة من الجهات المختصة، حفاظاً على سلامة الجميع.



