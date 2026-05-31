الأحد 2026-05-31 10:53 م

الأمن العام: خدمات متكاملة للحجاج العائدين وتسهيل إجراءاتهم عبر المراكز الحدودية

الأحد، 31-05-2026 09:15 م
الوكيل الإخباري-   تواصل مديرية الأمن العام، عبر مختلف تشكيلاتها ووحداتها العاملة في المراكز الحدودية، تقديم خدماتها الأمنية والإنسانية والمجتمعية لحجاج بيت الله الحرام العائدين إلى أرض الوطن من الديار المقدسة، من الأردنيين والأشقاء العرب.اضافة اعلان


ومنذ لحظة وصولهم إلى المراكز الحدودية، باشرت كوادر مديرية الأمن العام استقبال الحجاج وتقديم الدعم اللازم لهم، بالتزامن مع استمرار وصول أفواج الحجاج تباعاً، ضمن إجراءات تهدف إلى تسهيل عبورهم وإنجاز معاملاتهم بكل يسر وسهولة.

وعملت مديرية الأمن العام، من خلال إدارة الإقامة والحدود وبالتنسيق مع الجهات المعنية كافة، على تبسيط الإجراءات أمام الحجاج، وتوفير أعلى درجات التكامل بين الجهات العاملة في المراكز الحدودية، بما يختصر الوقت والجهد عليهم ويضمن انسيابية الحركة أثناء العودة.
 
 


