الأمن العام: سقوط جسم متفجر في إربد ولا إصابات - فيديو

الأمن العام: سقوط جسم متفجر في إربد ولا اصابات#سوشال_الوكيل #الاردن pic.twitter.com/S3b6b5hpMt— Alwakeel News - الوكيل الإخباري (@alwakeelnews) March 6, 2026
-
أخبار متعلقة
-
الملك: الأردن يتخذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على أمنه وسيادته وسلامة مواطنيه
-
مجلس محافظة جرش يطلع على واقع واحتياجات نادي جرش الرياضي
-
أوقاف الرصيفة تنظم إفطارًا جماعيًا للأيتام
-
وزارة الثقافة تختتم فعاليات أماسي رمضان في الكرك
-
اعلان صادر عن السفارة الأمريكية في الأردن
-
الإفطارات الجماعية في رمضان.. قصص من المحبة والإخاء تجمع القلوب حول المائدة
-
عجلون: دعوات لمعالجة البيوت المهجورة واستثمارها سياحياً وتراثياً
-
"أوقاف جرش" تعقد محاضرة حول مفهوم الوسطية في الإسلام