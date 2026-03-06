السبت 2026-03-07 12:36 ص

الأمن العام: سقوط جسم متفجر في إربد ولا إصابات - فيديو

سفوط الجيم المتفجر
 
الجمعة، 06-03-2026 11:58 م

الوكيل الإخباري-   قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إنّه ورد بلاغ إلى غرفة العمليات في مديرية شرطة محافظة إربد مساء اليوم، عن سقوط جسم مجهول في منطقة خالية في إحدى مناطق المحافظة .

وجرى التحرك للمكان وتبيّن أنّه بقايا جسم متفجّر، ولم ينتج عنه أيّة إصابات بشرية أو مادية، وجرى استدعاء الأجهزة المعنية التي باشرت التعامل معه.

 

 

 
 


