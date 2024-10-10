الأمن العام: سقوط جسم متفجر في مدينة العقبة

01:08 ص

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/705923 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- مجدي الباطية - قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام ان بلاغا ورد لمديرية شرطة محافظة العقبة قبل منتصف الليل يفيد بسقوط جسم متفجر بمنطقة الشاطئ الجنوبي حيث تم التحرك للمكان وعمل طوق امني بمكان السقوط وتبين عدم وحود اية اصابات جسدية تذكر . اضافة اعلان





فيما تولى سلاح الهندسة الملكي التعامل مع شظايا وبقايا الجسم المتفجر.