 
الخميس 2024-10-10 01:59 ص
 

الأمن العام: سقوط جسم متفجر في مدينة العقبة

مديرية الأمن العام
مديرية الأمن العام
الخميس، 10-10-2024 01:08 ص
الوكيل الإخباري-  مجدي الباطية -  قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام ان بلاغا ورد لمديرية شرطة محافظة العقبة قبل منتصف الليل يفيد بسقوط جسم متفجر بمنطقة الشاطئ الجنوبي حيث تم التحرك للمكان وعمل طوق امني بمكان السقوط وتبين عدم وحود اية اصابات جسدية تذكر . اضافة اعلان


فيما تولى سلاح الهندسة الملكي التعامل مع شظايا وبقايا الجسم المتفجر.
 
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