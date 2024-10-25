الأمن العام: سقوط سائحة أجنبية من مرتفع وإنقاذها في الشوبك

وعلى الفور، استجابت فرق الإنقاذ والإسعاف برفقة شرطة معان وتحركوا إلى موقع الحادث. وعند الوصول، تبين أن سائحة أجنبية قد سقطت عن مرتفع أدى إلى إصابتها برضوض وجروح وكسر في اليد اليمنى. حيث عملت فرق الإسعاف على تقديم الإسعافات الأولية اللازمة لها بالموقع، ومن ثم نقلها سيرًا على الأقدام نحو سيارة الإسعاف، ونقلها إلى مستشفى الملكة رانيا الحكومي لتلقي العلاج اللازم.
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