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الأمن العام: سقوط سائحة أجنبية من مرتفع وإنقاذها في الشوبك

تعبيرية
تعبيرية
الجمعة، 25-10-2024 04:44 م

الوكيل الإخباري-   قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إن بلاغًا ورد إلى غرفة العمليات والسيطرة يفيد بسقوط سائحة من جنسية أجنبية عن مرتفع في منطقة وعرة تبعد عن الطريق الرئيسي مسافة (٥ كم) بمنطقة الشوبك.

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وعلى الفور، استجابت فرق الإنقاذ والإسعاف برفقة شرطة معان وتحركوا إلى موقع الحادث. وعند الوصول، تبين أن سائحة أجنبية قد سقطت عن مرتفع أدى إلى إصابتها برضوض وجروح وكسر في اليد اليمنى. حيث عملت فرق الإسعاف على تقديم الإسعافات الأولية اللازمة لها بالموقع، ومن ثم نقلها سيرًا على الأقدام نحو سيارة الإسعاف، ونقلها إلى مستشفى الملكة رانيا الحكومي لتلقي العلاج اللازم.

 
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