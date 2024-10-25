الأمن العام: سقوط سائحة أجنبية من مرتفع وإنقاذها في الشوبك

الوكيل الإخباري- قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إن بلاغًا ورد إلى غرفة العمليات والسيطرة يفيد بسقوط سائحة من جنسية أجنبية عن مرتفع في منطقة وعرة تبعد عن الطريق الرئيسي مسافة (٥ كم) بمنطقة الشوبك.

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