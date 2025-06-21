الأمن العام: سقوط مسيرات في مناطق عدة ونؤكد ضرورة اتباع الإرشادات

03:37 م

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الوكيل الإخباري- قالت مديرية الأمن العام إن بلاغات عديدة وردت منذ صباح اليوم حول حوادث سقوط مسيرات وأجسام مشبوهة في مناطق عدة من المملكة. اضافة اعلان





وأضافت أنّ هذه الحوادث تسبب بأضرار مادية في منزل ومركبة في موقع واحد فقط في منطقة الذنيبة في الرمثا، دون تسجيل أيّة إصابات بشرية أو أضرار بحمد الله في أيّ من المواقع الأخرى، فيما باشرت الأجهزة الأمنيّة والعسكرية المختصّة بالتعامل معها والتحقيق فيها.



وجدّدت مديرية الأمن العام تحذيرها بضرورة عدم الاقتراب من أيّة أجسام مشبوهة قد تكون خطيرة جداً بسبب ما قد تحتويه من مواد متفجرة أو سامّة.



وأكدت ضرورة التعاون بالإبلاغ المباشر عن مثل هذه الحوادث على هاتف الطوارئ الموحد 911، وفتح المجال أمام الأجهزة المختصّة للتعامل والتحقيق.