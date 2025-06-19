الأمن العام: سقوط مسيرة بمنطقة أبو نصير، وأضرار بمركبة ومظلة انتظار حافلات

09:50 ص

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الوكيل الإخباري- قالت مديرية الأمن العام إنه وردت صباح اليوم عدّة بلاغات حول سقوط أجسام في عدد من محافظات المملكة تم التعامل معها جميعاً. اضافة اعلان





وأضافت أنّ إحدى تلك البلاغات كانت في منطقة أبو نصير، إذ تم التحرك للمكان وتبيّن عند الوصول سقوط مسيّرة بالقرب من محال تجارية، وتسببت بأضرار بإحدى المركبات، وفي مظلة لانتظار الحافلات، بينما لم يتم تسجيل أيّة إصابات بالأرواح، وباشرت الأجهزة الأمنيّة والعسكرية المختصّة التعامل والتحقيق في الحادثة .



وجددت مديرية الأمن العام تحذيرها بضرورة عدم الاقتراب من أيّة أجسام غريبة، والتي قد تكون خطرة جداً، وضرورة التعاون بالإبلاغ المباشر عنها في حال مشاهدتها على هاتف الطوارئ الموحد 911، وفتح المجال أمام الأجهزة المختصّة للتعامل والتحقيق.